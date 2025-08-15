UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Személyiségteszt: meglepő dolgokat árul el rólad, hogyan rajzolsz szívet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 15:45
A szív az egyik legegyszerűbb és legkedveltebb rajzmotívum. Pár vonal, és máris ott van előtted az a forma, amely a szeretet, a szerelem és a kötődés jelképe. Sokan unalmukban firkálják, de a lerajzolt forma és stílus sok mindent elmondhat rólad. Személyiségteszt!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A szívrajz nem csak arról árulkodik, ha romantikus hangulatban vagy. A rajzolt vonalak, formák, sőt még a rajzolás tempója is elárulhat valamit a személyiségedről. Ez nem tudományos diagnózis, inkább egy játékos, mégis meglepően találó személyiségteszt.

Meglepően sokat elárulhat rólad a szívrajzot vizsgáló személyiségteszt
Személyiségteszt: te hogyan rajzolsz szívet?

Pszichológusok szerint a rajzolt szív alakja, mérete, arányai, sőt még a vonalvezetés sebessége is árulkodhat a személyiségedről. Vajon a te rajzolási stílusod mit árul el rólad? Alább eláruljuk, melyik forma milyen jellemet takar.

  1. Tökéletes, szimmetrikus szív: ha gondosan, egyenletes ívekkel rajzolsz meg egy szívet, valószínűleg fontos számodra a harmónia és a rend. A kapcsolataidban stabilitásra törekszel, és szeretsz mindent a helyén tudni.
  2. Gyors, kapkodó rajz: ha pár másodperc alatt papírra firkantod, és nem érdekel, hogy teljesen szabályos-e, az azt sugallja, hogy spontán, szenvedélyes és impulzív vagy. Nem rágódsz sokáig a múlton, inkább a pillanatnak élsz.
  3. Aszimmetrikus szív: ez árulkodhat érzékenységről, őszinteségről, de talán arról is, hogy néha bizonytalan vagy magadban. Az érzelmeid mélyek, és hajlamos vagy intenzíven reagálni a külső ingerekre.
  4. Díszített szív (nyíllal, virággal, névvel): romantikus, álmodozó lélek vagy, aki szereti nyíltan kifejezni az érzéseit. Szeretsz adni, és sokszor a szíved is kiteszed másokért.
  5. Nagyon kicsi szív: visszafogott vagy, nem könnyen engedsz közel másokat. A bizalom nálad lassan épül fel.
  6. Nagyon nagy szív: odaadó és gondoskodó típus vagy, néha talán túlzottan is. Sokat adsz másoknak, még akkor is, ha ezzel kicsit háttérbe szorítod önmagad.
  7. Többször javított, újrarajzolt szív: perfekcionista vagy, így megeshet, hogy szigorúbb vagy magaddal az átlagnál, de mindezt a fejlődés érdekében teszed.

A színek jelentése

Amikor szívet rajzolunk vagy színeket választunk érzések kifejezéséhez, a legtöbben hasonlóan gondolkodunk – bizonyos árnyalatokat szinte mindenki ugyanazzal az érzelemmel köt össze. 
A négy alapérzelemhez leggyakrabban az alábbi színeket választják:

  • Harag – piros vagy fekete
  • Szomorúság – kék
  • Öröm – sárga vagy narancs
  • Félelem – szürke vagy fekete

Ha te mást érzel helyénvalónak – például zöldet a haragra vagy lilát az örömre –, az egyszerűen azt mutatja, hogy te másképp kapcsolódsz az adott érzelemhez.

Miért rajzolunk annyiszor szívet?

A gyakran ismétlődő alakzatok sokszor a tudatalatti üzenetei. Egy szív a margón vagy a jegyzetlap sarkában azt mutatja, hogy épp érzelmes, kapcsolódó állapotban vagy. Lehet, hogy épp szerelmes vagy, hiányzik valaki, vagy csak vágysz egy kis melegségre és figyelemre.

