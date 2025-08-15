Személyiségteszt: meglepő dolgokat árul el rólad, hogyan rajzolsz szívet

A szívrajz nem csak arról árulkodik, ha romantikus hangulatban vagy. A rajzolt vonalak, formák, sőt még a rajzolás tempója is elárulhat valamit a személyiségedről. Ez nem tudományos diagnózis, inkább egy játékos, mégis meglepően találó személyiségteszt.
Pszichológusok szerint a rajzolt szív alakja, mérete, arányai, sőt még a vonalvezetés sebessége is árulkodhat a személyiségedről. Vajon a te rajzolási stílusod mit árul el rólad? Alább eláruljuk, melyik forma milyen jellemet takar.
Amikor szívet rajzolunk vagy színeket választunk érzések kifejezéséhez, a legtöbben hasonlóan gondolkodunk – bizonyos árnyalatokat szinte mindenki ugyanazzal az érzelemmel köt össze.
A négy alapérzelemhez leggyakrabban az alábbi színeket választják:
Ha te mást érzel helyénvalónak – például zöldet a haragra vagy lilát az örömre –, az egyszerűen azt mutatja, hogy te másképp kapcsolódsz az adott érzelemhez.
A gyakran ismétlődő alakzatok sokszor a tudatalatti üzenetei. Egy szív a margón vagy a jegyzetlap sarkában azt mutatja, hogy épp érzelmes, kapcsolódó állapotban vagy. Lehet, hogy épp szerelmes vagy, hiányzik valaki, vagy csak vágysz egy kis melegségre és figyelemre.
