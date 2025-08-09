Mi történik az X-Faktor sztárjával? Egy TikTok-live után aggódni kezdtek a rajongók

Az utóbbi évek egyik legmegosztóbb, mégis legsikeresebb fiatal előadója kétségkívül Balázs Alex, művésznevén Alee. Az X-Faktor 2021-es, tizedik évadának győztesét sokan példaképként kezelték – most viszont egyre többen aggódnak érte.

Alee korábban éppen túlsúlya miatt kapott támadásokat, ekkor hosszabb időre eltűnt a közösségi média felületekről (Fotó: Sipeki Péter)

Alee rajongói döbbenten látják a változást

Alee körül egy TikTok-live videó keltette fel nemrég a figyelmet, amely során a követői számára is nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs rendben a fiatal rapperrel. Alee, azaz Balázs Alex, az X-Faktor tizedik évadának győztese láthatóan rossz bőrben van: sokan túlzott soványságra, elhanyagolt külsőre és zavaros viselkedésre hívták fel a figyelmet, ami szerintük akár komoly életmódbeli problémákra is utalhat.

Fotó: Reddit

A Redditen külön posztban kezdődött meg a találgatás Alee jelenlegi állapotáról. A kommentelők mindenféle teóriát felállítottak már, többek szerint egyszerűen csak nincs mellette senki, aki segítene neki átvészelni a nehezebb időszakokat. Csont és bőr, romlanak a fogai, senki nem fogja a kezét és úgy tűnik, korábbi mentora sincs mellette – emeljünk ki összefoglalva a leggyakrabban visszatérő hozzászólásokat. A helyzet még aggasztóbb annak fényében, hogy Alee nemrég még büszkén vallotta: nem spórol, inkább több pénzt próbál keresni, és volt olyan este, amikor félmillió forintot szórt el például gokartozásra.

Csendben sodródva

Zenei téren ugyan nem tűnt el teljesen – 2024 decemberében jelent meg legutóbbi kislemeze, Töltött káposzta címmel –, ám fellépéseiről kevés információ érhető el a nyári csúcsszezon ellenére. Alee 2025-ös éve eddig csendes, mintha nem tudná meglovagolni a korábban felépített hullámokat. A korábbi mentor, ByeAlex is mély hallgatásba burkolózik, ami még tovább táplálja a találgatásokat, miszerint a tehetségkutatós győzelem után senki nem törődik vele igazán.

Alee, aki valaha az X-Faktor győzteseként új színt hozott a hazai rapvilágba, most mintha sodródna az árral. A közösségi média figyelmeztető jelzéseket villog, de a kérdés továbbra is nyitott: vajon kap-e megfelelő, segítő támogatást a fiatal zenész?