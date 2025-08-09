Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Emőd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történik az X-Faktor sztárjával? Egy TikTok-live után aggódni kezdtek a rajongók

aggodalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 07:30
Aleeváltozásdöbbenetfogyás
Egy nemrégiben közzétett live után a rajongók komoly aggodalmuknak adtak hangot az X-Faktor korábbi győztesének jelenlegi állapota miatt. Alee neve újra felmerült a közösségi médiában – és ezúttal nem zenei sikerei miatt...
Bors
A szerző cikkei

Az utóbbi évek egyik legmegosztóbb, mégis legsikeresebb fiatal előadója kétségkívül Balázs Alex, művésznevén Alee. Az X-Faktor 2021-es, tizedik évadának győztesét sokan példaképként kezeltékmost viszont egyre többen aggódnak érte.

Alee
Alee korábban éppen túlsúlya miatt kapott támadásokat, ekkor hosszabb időre eltűnt a közösségi média felületekről (Fotó: Sipeki Péter)

Alee rajongói döbbenten látják a változást

Alee körül egy TikTok-live videó keltette fel nemrég a figyelmet, amely során a követői számára is nyilvánvalóvá vált, hogy valami nincs rendben a fiatal rapperrel. Alee, azaz Balázs Alex, az X-Faktor tizedik évadának győztese láthatóan rossz bőrben van: sokan túlzott soványságra, elhanyagolt külsőre és zavaros viselkedésre hívták fel a figyelmet, ami szerintük akár komoly életmódbeli problémákra is utalhat.

Fotó: Reddit 

A Redditen külön posztban kezdődött meg a találgatás Alee jelenlegi állapotáról. A kommentelők mindenféle teóriát felállítottak már, többek szerint egyszerűen csak nincs mellette senki, aki segítene neki átvészelni a nehezebb időszakokat. Csont és bőr, romlanak a fogai, senki nem fogja a kezét és úgy tűnik, korábbi mentora sincs mellette – emeljünk ki összefoglalva a leggyakrabban visszatérő hozzászólásokat. A helyzet még aggasztóbb annak fényében, hogy Alee nemrég még büszkén vallotta: nem spórol, inkább több pénzt próbál keresni, és volt olyan este, amikor félmillió forintot szórt el például gokartozásra.

Csendben sodródva

Zenei téren ugyan nem tűnt el teljesen – 2024 decemberében jelent meg legutóbbi kislemeze, Töltött káposzta címmel –, ám fellépéseiről kevés információ érhető el a nyári csúcsszezon ellenére. Alee 2025-ös éve eddig csendes, mintha nem tudná meglovagolni a korábban felépített hullámokat. A korábbi mentor, ByeAlex is mély hallgatásba burkolózik, ami még tovább táplálja a találgatásokat, miszerint a tehetségkutatós győzelem után senki nem törődik vele igazán.

Alee, aki valaha az X-Faktor győzteseként új színt hozott a hazai rapvilágba, most mintha sodródna az árral. A közösségi média figyelmeztető jelzéseket villog, de a kérdés továbbra is nyitott: vajon kap-e megfelelő, segítő támogatást a fiatal zenész?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu