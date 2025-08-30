Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Két év rémálma ért véget: egy tóban talált holttest oldotta fel az összetört anya gyötrelmét

halál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 20:20
gyilkosságlány
A rendőrség gyilkosságra utaló nyomokat talált.

Texasban hivatalosan azonosították annak a nőnek a maradványait, aki több mint két éve tűnt el nyomtalanul. A 34 éves Courtney Martin 2023 májusában telefonált utoljára édesanyjának, hogy vigye haza – ám percekkel később már sehol sem volt. Most csontvázmaradványokat találtak egy közeli tóban, mellette a hátizsákját és a pénztárcáját. A hatóságok szerint idegenkezűségre utaló jelek is lehetnek, így a nyomozás gyilkossági szálon folytatódik.

anya
 Az édesanya 2 éve gyászolja lányát.
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Courtney Martin 2023. május 16-án tűnt el nyomtalanul, miután egy Texas állambeli útkereszteződésből felhívta édesanyját, hogy jöjjön érte. Az anya perceken belül a helyszínre ért, de lányát már nem találta ott. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki látta vagy hallott róla. A Smith megyei seriffhivatal hónapokon át folytatta a kutatásokat, de minden nyom zsákutcába vezetett, és a család két évig bizonytalanságban élt.

A fordulat idén nyáron következett be, amikor helyi fiatalok egy hátizsákot találtak egy New Harmony melletti tó partján. A helyszínre érkező hatóságok további kutatásokat rendeltek el, és augusztus 26-án a texasi közbiztonsági búvárcsapat már a merülés első perceiben emberi maradványokra bukkant a tó fenekén. A megtalált csontokat és tárgyakat azonnal a dallasi Southwestern Institute of Forensic Science intézetbe szállították vizsgálatra, ahol hivatalosan is megerősítették: a maradványok Courtney Martinhoz tartoznak.

Larry Smith seriff elmondta: 

Ez egy szomorú és tragikus lezárása Courtney eltűnésének. A nyomozás azonban itt nem ér véget, mivel minden jel arra utal, hogy bűncselekmény történt. Addig nem állunk meg, amíg minden részletre fény nem derül.

 A seriff szerint a továbbiakban gyilkossági ügyként kezelik a vizsgálatot, és minden erőforrást mozgósítanak. 

Courtney édesanyja két éven át kétségbeesetten kereste lányát. Most végre választ kapott, de a gyász mellé újabb kérdések társulnak: ki és miért vetett véget a fiatal nő életének? A család szerint legalább a bizonytalanság rémálma véget ért, de igazságot akarnak Courtney számára. A hatóságok jelenleg is várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek Courtney eltűnéséről vagy a tó környékén történt gyanús eseményekről. A nyomozók hangsúlyozták: a legapróbb részlet is segíthet megérteni, mi történt a fiatal nővel azon a végzetes napon, írja a Mirror.

 

