Sokkoló: Egy anya dühében elütötte lányát, mert lekéste az iskolabuszt!

Egy tennessee-i iskola parkolójában egy rendkívül feldúlt anya elütötte kislányát, majd nyitott ajtóval elhajtott segítség nélkül a helyszínről. Egyes információk szerint azért volt az anyuka ennyire dühös, mert kislánya lekéste az iskolabuszt és neki kellett bevinnie az iskolába.

Az anya nagyon dühös volt lányára, mert lekéste az iskola buszt, ezért neki kellett bevinnie az intézménybe / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az anya tetteit a kamerák igazolják

A Chattanooga Girls Leadership Academy dolgozói elmondták, hogy a tanuló augusztus 19-én láthatóan feldúltan érkezett az igazgató irodájába, és elmesélte az esetet. A Hamilton megyei seriff hivatal szerint az anya, Misty Sue Coleman valóban feldühödött, miután gyermeke lekéste a buszt.

Amikor kiszállt volna az autóból, az anya a gyermek szerint elindult, mielőtt a lány teljesen kiszállhatott volna, elütötte a jobb bokáját, majd megállás nélkül elhajtott az iskola területéről

- olvasható a CrimeOnline cikkében.

A nyomozók megnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyek szerintük alátámasztották a lány vallomását. A videón az látszott, hogy az anya autója elüti a gyereket, majd a helyszínt elhagyja úgy, hogy az ajtó még mindig nyitva volt. A hatóságok nem közöltek információt a lány állapotáról.

A börtönnyilvántartás szerint Coleman óvadék ellenében szabadult, és szeptember 3-án ismét bíróság elé kell állnia.