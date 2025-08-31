"Harc közben halt meg" – édesanyja összetört, hatévesen ragadta el a gyilkos kór a kislányt

Octavia Cook, aki 29 hetesen jött világra, mindössze hároméves volt, mikor édesanyja, az angliai Leedsben élő Elysee Cook elkezdte észrevenni, hogy a lányka szemei folyamatosan elkalandoznak. A 30 éves anyuka elmesélte, hogy a háziorvos folyamatosan elhessegette őket, mondván, nincsen semmi baja a lánynak, ezzel pedig óriási hibát követett el. Csak akkor utalták be MRI-vizsgálatra, amikor a kislány szeme teljesen kancsalságba fordult – ez fedte fel az igazságot: Octaviának operálhatatlan agydaganata van.

Octavia hatévesen, pár héttel ezelőtt örökre lehunyta a szemeit Fotó: GoFundMe

Azt mondták, hogy lehet, hogy valamilyen neurológiai probléma áll a háttérben, és beutaltak egy vizsgálatra, mert azt hitték, műtétre lesz szüksége

– idézi a gyászoló anya szavait a The Sun.

A vizsgálat után három orvos ment be Elysee-hez, és közölték vele, hogy ez rák. Abban az időben az anyuka idegsebészeten dolgozott, így tudta, mik a lehetőségek. Már a következő lépésén gondolkodott, mikor rájött, hogy kislánya állapota végzetes is lehet.

Diagnózisa ellenére Octavia sugárterápián vett részt, majd gyógyszereket szedett, azonban semmi sem használt. Daganata, a diffúz középvonali glioma az agytörzset érintette, és nem lehetett eltávolítani, a gyógyszerek pedig semmit sem értek.

Az orvosok azt mondták, a sugárterápiával csökkenthető a daganat mérete, és ez be is vált. Az idegsebész szerint egy nagyon nagy daganatról volt szó, és meglepő, milyen jól bírta a kisgyermek. Octavia még a 2023 októberében kezdődő kezelés során is megőrizte jókedvét, de egy idő után elvesztette képességeinek nagy részét.

Tragikus módon idén augusztus 12-én hunyt el, családja körében.

Nagyon frusztrál, amikor az emberek azt mondják, hogy békésen halt meg álmában, mert harc közben halt meg

– mondta Elysee.

Octaviának van egy ikertestvére, Edmund, aki koraszülöttként született, és megannyi egészségügyi problémákkal küzdött. Edmund autista és rohamokkal küzd, így családjának most nem könnyű.

Elysee most fel szeretné hívni a figyelmet a diffúz középvonali glioma tüneteire, amely közé tartozhat a kancsalság, elmosódott beszéd, nyelési nehézség vagy a megereszkedett arc.