Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Harc közben halt meg" – édesanyja összetört, hatévesen ragadta el a gyilkos kór a kislányt

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 21:00
rákhaláleset
Az ok felfoghatatlan volt.

Octavia Cook, aki 29 hetesen jött világra, mindössze hároméves volt, mikor édesanyja, az angliai Leedsben élő Elysee Cook elkezdte észrevenni, hogy a lányka szemei folyamatosan elkalandoznak. A 30 éves anyuka elmesélte, hogy a háziorvos folyamatosan elhessegette őket, mondván, nincsen semmi baja a lánynak, ezzel pedig óriási hibát követett el. Csak akkor utalták be MRI-vizsgálatra, amikor a kislány szeme teljesen kancsalságba fordult – ez fedte fel az igazságot: Octaviának operálhatatlan agydaganata van.

Octavia hatévesen, pár héttel ezelőtt örökre lehunyta a szemeit  Fotó: GoFundMe

Azt mondták, hogy lehet, hogy valamilyen neurológiai probléma áll a háttérben, és beutaltak egy vizsgálatra, mert azt hitték, műtétre lesz szüksége

– idézi a gyászoló anya szavait a The Sun.

A vizsgálat után három orvos ment be Elysee-hez, és közölték vele, hogy ez rák. Abban az időben az anyuka idegsebészeten dolgozott, így tudta, mik a lehetőségek. Már a következő lépésén gondolkodott, mikor rájött, hogy kislánya állapota végzetes is lehet.

Diagnózisa ellenére Octavia sugárterápián vett részt, majd gyógyszereket szedett, azonban semmi sem használt. Daganata, a diffúz középvonali glioma az agytörzset érintette, és nem lehetett eltávolítani, a gyógyszerek pedig semmit sem értek.

Az orvosok azt mondták, a sugárterápiával csökkenthető a daganat mérete, és ez be is vált. Az idegsebész szerint egy nagyon nagy daganatról volt szó, és meglepő, milyen jól bírta a kisgyermek. Octavia még a 2023 októberében kezdődő kezelés során is megőrizte jókedvét, de egy idő után elvesztette képességeinek nagy részét.

Tragikus módon idén augusztus 12-én hunyt el, családja körében.

Nagyon frusztrál, amikor az emberek azt mondják, hogy békésen halt meg álmában, mert harc közben halt meg

– mondta Elysee.

Octaviának van egy ikertestvére, Edmund, aki koraszülöttként született, és megannyi egészségügyi problémákkal küzdött. Edmund autista és rohamokkal küzd, így családjának most nem könnyű. 

Elysee most fel szeretné hívni a figyelmet a diffúz középvonali glioma tüneteire, amely közé tartozhat a kancsalság, elmosódott beszéd, nyelési nehézség vagy a megereszkedett arc.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu