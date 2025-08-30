„Erős fájdalmat éreztem a hátam felső részén” – Rákos lett a népszerű gitáros

Chris Foreman, a Madness gitárosa már hónapok óta elviselhetetlen fájdalmakat él át, miután orvosai gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták.
A Madness zenekar Facebookon tette közzé, hogy már hónapok óta fájdalmakkal küzd.
Üzenet tőlem – CB. Kedves mindenki, idén év elején erős fájdalmat éreztem a hátam felső részén és a vállamban. Június 28-án Franciaországban adtunk egy koncertet, és elviselhetetlenné vált. Június végén MRI-vizsgálaton estem át, és daganatot találtak a gerincemen
- idézi a posztot a Daily Star.
A bejegyzésben elmondja, hogy sok mindennel próbálkoztak, sugárterápiát is csináltak rajta, ami eleinte enyhítette a fájdalmat, majd meg is szüntette.
A veséim csak 14%-os teljesítményen működtek, ami azóta sokat javult.
A népszerű gitárosnál melanómát diagnosztizáltak, ami a rák egy fajtája. A sztár betegsége elvileg kezelhető, de sajnos nem gyógyítható. Ennek ellenére pozitívan tekint a jövőbe, hisz benne, hogy egy idő után remisszióba kerül a betegsége, majd a koncertezéshez is vissza tud térni. Hosszú út áll előtte, de jövőre már szeretné folytatni karrierjét.
Az egyik legrosszabb következménynek az alkohol elkerülését találja a híresség, de azóta elmondása alapján alkoholmentes margaritát is megtanult inni és a 0%-os sörökhöz szoktatta magát.
A zenész nem tud részt venni a közelgő turnéján, rajongói pedig amellett, hogy hiányolni fogják, mellette állnak.
Minden jót kívánok, és remélem, hogy hamarosan újra látlak a zenekarral
- írta egyikük.
