„Erős fájdalmat éreztem a hátam felső részén” – Rákos lett a népszerű gitáros

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 10:20
Gyógyíthatatlan betegség áldozata lett.
Chris Foreman, a Madness gitárosa már hónapok óta elviselhetetlen fájdalmakat él át, miután orvosai gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták.

SZIGET FESTIVAL 2010
Chris Foreman / Fotó: Mark Milstein - Northphoto

A Madness zenekar Facebookon tette közzé, hogy már hónapok óta fájdalmakkal küzd.

Üzenet tőlem – CB. Kedves mindenki, idén év elején erős fájdalmat éreztem a hátam felső részén és a vállamban. Június 28-án Franciaországban adtunk egy koncertet, és elviselhetetlenné vált. Június végén MRI-vizsgálaton estem át, és daganatot találtak a gerincemen

- idézi a posztot a Daily Star.

A bejegyzésben elmondja, hogy sok mindennel próbálkoztak, sugárterápiát is csináltak rajta, ami eleinte enyhítette a fájdalmat, majd meg is szüntette.

A veséim csak 14%-os teljesítményen működtek, ami azóta sokat javult.

A népszerű gitárosnál melanómát diagnosztizáltak, ami a rák egy fajtája. A sztár betegsége elvileg kezelhető, de sajnos nem gyógyítható. Ennek ellenére pozitívan tekint a jövőbe, hisz benne, hogy egy idő után remisszióba kerül a betegsége, majd a koncertezéshez is vissza tud térni. Hosszú út áll előtte, de jövőre már szeretné folytatni karrierjét.

A népszerű gitáros nem ihat alkoholt

Az egyik legrosszabb következménynek az alkohol elkerülését találja a híresség, de azóta elmondása alapján alkoholmentes margaritát is megtanult inni és a 0%-os sörökhöz szoktatta magát.

A zenész nem tud részt venni a közelgő turnéján, rajongói pedig amellett, hogy hiányolni fogják, mellette állnak.

Minden jót kívánok, és remélem, hogy hamarosan újra látlak a zenekarral

- írta egyikük.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
