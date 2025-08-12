Ki az a Chappell Roan, aki letarolta a Sziget 2025 közönségét?

Öt dallal a Billboard Hot 100 listán, egy első helyezett albummal az amerikai iTunes listán és 24 millió havi hallgatóval a Spotify-on Chappell Roan viharos gyorsasággal hódítja meg a világot. De ki is ő valójában?
A Sziget Fesztivál 2025 első fellépőinek bejelentésekor Chappell Roan neve is különleges figyelmet kapott, csak úgy, mint Charlie XCX és Anyma. Mindenki izgatottan várta, hogy a 27 éves énekesnő hogyan fogja zárni Magyarország legnagyobb fesztiválját. A hatalmas érdeklődés pedig nem volt hiába, Chappell Roan egészen egyszerűen letarolta a Sziget 2025 Nagyszínpadát. Elképesztően látványos show-műsorával, elektronikus popdalaival és lehengerlő karizmájával a 27 éves énekesnő elnyerte az idei év legextravagánsabb fellépő címét.
Chappell Roan, eredeti nevén Kayleigh Rose Amstutz 1998. február 19-én Springfield-ben, egy alig 7000 lakosú kisvárosban született. Családjával egy lakókocsi-telepen nőtt fel, és ő a négy gyermek közül a legidősebb. Művészneve első felét, a Chappell-t, nagyapjától, Dennis K. Chappell-től kapta, aki 2016-ban agyrákban hunyt el. A második fele, a Roan, pedig szintén hozzá fűződik, ugyanis nagyapja kedvenc dala, Curley Fletcher The Strawberry Roan című száma volt.
Chappell Roan 15 évesen, 2014 novemberében feltöltötte a YouTube-ra a Die Young című saját dalát, amit egy zenei és művészeti nyári táborban írt. 19 évesen pedig már le is szerződött az Atlantic Records-hoz, ahol kiadta az első lemezét School Nights címmel. Ezt követően sikert sikerre halmozott. De igazán népszerűvé csak 2020 áprilisában vált, amikor megjelent első, a kritikusok által is elismert kislemeze, a Pink Pony Club, egy dance-pop dal egy kisvárosi déli lányról, aki arról álmodozik, hogy a West Hollywood-i Pink Pony klubban táncolhat.
Sikerei ellenére az Atlantic Records 2020 augusztusában elbocsátotta, mert nem volt 'elég jövedelmező' számukra az énekesnő teljesítménye. Chappell azonban nem esett kétségbe, egyedül folytatta azt, amit a legjobban szeret, az előadó művészetet. 2023 februárjában pedig elindította a saját turnéját, a Naked in North America-t. A turné különlegessége az volt, hogy minden egyes állomásán másik ruhában volt, amelyeket ő maga készített el. A kőkemény munka pedig meghozta számára a megérdemelt sikereket. 2023 májusában ugyanis szerződést kötött a Dan Nigro Amusement Records kiadójával és szeptemberben már meg is jelent az új albuma, a The Rise and Fall of a Midwest Princess. Roan ezután teljes mértékben berobbant a köztudatba és a rajongók 'Midwest Princess'-ként ünnepelték. Az előadó különlegessége, hogy stílusában ötvözi a pop dallamokat a sötétebb motívumokkal.
Az ezt követő egy-két évben a zeneipar élvonaláig tolta fel magát. A Good Luck, Babe! című dala a Billboard Hot 100-as toplistáján a negyedik helyig jutott, emellett az albuma listavezető lett az Egyesült Királyságban, Írországban, Új-Zélandon és a második helyen végzett az Egyesült Államokban is. A Grammy-gála 2025-ös gáláján bezsebelte a Legjobb új előadónak járó díjat. A Sziget 2025-nek köszönhetően pedig a magyar közönség is megtapasztalhatta azt, hogy milyen az, amikor Chappel Roan, vagyis a midwesti hercegnő látványos show-jával és különleges dalaival letarolja a közönséget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.