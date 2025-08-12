Ki az a Chappell Roan, aki letarolta a Sziget 2025 közönségét?

Öt dallal a Billboard Hot 100 listán, egy első helyezett albummal az amerikai iTunes listán és 24 millió havi hallgatóval a Spotify-on Chappell Roan viharos gyorsasággal hódítja meg a világot. De ki is ő valójában?

Chappell Roan volt a Sziget 2025 egyik legextravagánsabb fellépője

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Chappell Roan, aki letarolta a Sziget 2025 közönségét

A Sziget Fesztivál 2025 első fellépőinek bejelentésekor Chappell Roan neve is különleges figyelmet kapott, csak úgy, mint Charlie XCX és Anyma. Mindenki izgatottan várta, hogy a 27 éves énekesnő hogyan fogja zárni Magyarország legnagyobb fesztiválját. A hatalmas érdeklődés pedig nem volt hiába, Chappell Roan egészen egyszerűen letarolta a Sziget 2025 Nagyszínpadát. Elképesztően látványos show-műsorával, elektronikus popdalaival és lehengerlő karizmájával a 27 éves énekesnő elnyerte az idei év legextravagánsabb fellépő címét.

Chappell Roan nagyapjától kapta a művésznevét

(Fotó: PA / Northfoto)

De ki is az a Chapell Roan?

Chappell Roan, eredeti nevén Kayleigh Rose Amstutz 1998. február 19-én Springfield-ben, egy alig 7000 lakosú kisvárosban született. Családjával egy lakókocsi-telepen nőtt fel, és ő a négy gyermek közül a legidősebb. Művészneve első felét, a Chappell-t, nagyapjától, Dennis K. Chappell-től kapta, aki 2016-ban agyrákban hunyt el. A második fele, a Roan, pedig szintén hozzá fűződik, ugyanis nagyapja kedvenc dala, Curley Fletcher The Strawberry Roan című száma volt.

Chappell Roan egyedi megjelenésével mindig a középpontban van

(Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Pink Pony Club, vagyis az első nagy sláger

Chappell Roan 15 évesen, 2014 novemberében feltöltötte a YouTube-ra a Die Young című saját dalát, amit egy zenei és művészeti nyári táborban írt. 19 évesen pedig már le is szerződött az Atlantic Records-hoz, ahol kiadta az első lemezét School Nights címmel. Ezt követően sikert sikerre halmozott. De igazán népszerűvé csak 2020 áprilisában vált, amikor megjelent első, a kritikusok által is elismert kislemeze, a Pink Pony Club, egy dance-pop dal egy kisvárosi déli lányról, aki arról álmodozik, hogy a West Hollywood-i Pink Pony klubban táncolhat.

Chappell Roan első nagy slágere a Pink Pony Club című szám volt

(Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Hogyan lett belőle Midwest hercegnője?

Sikerei ellenére az Atlantic Records 2020 augusztusában elbocsátotta, mert nem volt 'elég jövedelmező' számukra az énekesnő teljesítménye. Chappell azonban nem esett kétségbe, egyedül folytatta azt, amit a legjobban szeret, az előadó művészetet. 2023 februárjában pedig elindította a saját turnéját, a Naked in North America-t. A turné különlegessége az volt, hogy minden egyes állomásán másik ruhában volt, amelyeket ő maga készített el. A kőkemény munka pedig meghozta számára a megérdemelt sikereket. 2023 májusában ugyanis szerződést kötött a Dan Nigro Amusement Records kiadójával és szeptemberben már meg is jelent az új albuma, a The Rise and Fall of a Midwest Princess. Roan ezután teljes mértékben berobbant a köztudatba és a rajongók 'Midwest Princess'-ként ünnepelték. Az előadó különlegessége, hogy stílusában ötvözi a pop dallamokat a sötétebb motívumokkal.