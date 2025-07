Biliárdasztal és régi tévé: rejtélyesen tűntek el a Pest vármegyei szálló vendégei -Galéria!

Újabb elhagyatott épületet talált A Felfedező nevű titokzatos urbexes. Egy Pest vármegyei szállóban járt, ami már évek óta elhagyatott.

Mindent hátrahagytak a szállóban Fotó: A Felfedező- urbexes

Az elhagyatott helyek Magyarországon 2014 óta rabul ejtik a titokzatos urbexes szívét, de szívesen kalandozik külföldön is. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, vagy a munkásszálló, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, valamint a család elhagyatott otthona; de ne feledkezzünk meg a hátborzongató iskoláról, vagy a balatoni üdülőről sem. Most egy titokzatos szállodában járt, ahol megállt az idő.

A szálló tágas terei és hatalmas ablakai még mindig kellemes hangulatot kölcsönöznek a helynek, annak ellenére, hogy már mindent belepett a por és néhol omladozik a vakolat. Még a biliárdasztal és a tévék is várják, hogy valaki használja őket.



