Kockás terítő és piros poharak: elfeledett balatoni üdülőre bukkantak – galéria!

Sok ember tölthetett felhőtlen nyarakat abban a balatoni üdülőben, ahol most A Felfedező nevű híres urbexes járt. Az üdülő területére hosszú évek óra nem lépett senki már a természet is utat tört magának az ablakokon át. Lassan az enyészeté lesz a terület.

Rengeteg emléket őriz a balatoni üdülő Fotó: A Felfedező-urbexes

Az elhagyatott helyek Magyarországon 2014 óta rabul ejtik a titokzatos urbexes szívét, de szívesen kalandozik külföldön is. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, vagy a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, valamint a család elhagyatott otthona; de ne feledkezzünk meg a hátborzongató iskoláról sem. Most egy retró hangulatot idéző balatoni üdülőben járt.

Rengeteg pokróc és párna tornyosul az egyik hálószobában, már régóta nem használta őket senki. Az ebédlőben kockás terítő fedi az asztalt a pulton pedig piros poharak sorakoznak. Már mindent belepett a por.

