Képcsöves tévé és betört ablakok: mindent hátrahagyva tűntek el a munkásszálló lakói - galéria

Régóta nem aludt már senki abban a munkásszállóban, ahova A Felfedező nevű urbexes bejutott. Az épület hosszú évek óta elhagyatott, azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért tűnhettek el a munkások.

Az elhagyatott munkásszálló Fotó: A Felfedező-urbexes

Az elhagyatott helyek Magyarországon 2014 óta rabul ejtik a titokzatos urbexes szívét, de szívesen kalandozik külföldön is. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, vagy a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, valamint Ella néni magányos otthona; de ne feledkezzünk meg a Dunakanyarban álló üdülőházról sem. Most egy határon túli munkásszállóban járt.

Az épület recepciója üresen áll, egyetlen szoba kulcsa sem lóg a helyén. A nyitott ablakokon befutott a borostyán, lassan visszaveszi a területet a természet. Egy kiszuperált képcsöves tévé árválkodik az egyik szekrény tetején.

Nézz be te is az elhagyatott munkásszállóba! A galériánk az alábbi képre kattintva tekinthető meg: