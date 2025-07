"Mindig eszembe jut, miért nem adom fel" - ágyhoz kötve tölti napjait Dávid, aki másoknak ad erőt

Miért ragyog valaki, aki sem járni, sem beszélni nem tud? A ragyogás nem a mosolygós fényképekhez kötődik, nem a tapsokhoz vagy a teljesítmények számához. A ragyogás jelenlét, a most pillanata, maga a létezés. Nem azt jelenti, hogy mindig boldognak kell lennünk, hanem azt, hogy még mindig itt vagyunk. Ebben a sötétségben elképesztő fényként ragyogni, és pozitívnak maradni, ez az igazán bátor tett. Még a legbátrabb mosoly mögött is lehet fájdalom, és még törékenyen is lehet másokat motiválni.