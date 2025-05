„Csoda történt az életemben" – újra megszólalt a duchenne-es Rostás Dávid

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a 24 éves Rostás Dávid már gyerekkkora óta küzd a Duchenne-szindrómával, egy ritka genetikai betegséggel, amely fokozatosan bénítja le az izmokat, és ami végül teljes mozgásképtelenséghez vezet. Dávid állapota 2018-ban vált még súlyosabbá, ekkor ugyanis gégemetszést kellett végezni rajta, így már beszélni sem tud. Azóta ágyhoz kötve, lélegeztetőgépen él. A külvilággal az interneten tartja a kapcsolatot, így éli mindennapjait.

Rostás Dávid ágyhoz van kötve betegsége miatt Fotó: Olvasói

Rostás Dávid mindössze 4 éves volt, amikor kiderült, hogy ebben a ritka betegségben szenved. Mindezek ellenére a fiatal fiú nem hagyja, hogy a bezártság, a fájdalom és a magány legyőzze őt. Dávid minden nap úgy éli meg a világot, ahogy más csak álmodik róla. Az interneten keresztül tart kapcsolatot a külvilággal. Itt születnek azok a versek, dalszövegek, naplórészletek és motiváló gondolatok, amelyeket a Facebookon és a Tik-Tok-on oszt meg követőivel.

És itt jön a kérdés, ami valószínűleg benned is felmerült. A Tik-Tok egy videós platform, mégis hogyan gyárt oda Dávid tartalmat? Hála a mesterséges intelligenciának, Dávid meg tudja zenésíteni dalszövegeit, sőt már beszélni is tud követőihez. Az AI ugyanis elmondja azt, amit ő leír és még a szaját is mozgatja, mintha tényleg a fiú beszélne.

Egy kis csoda történt az életemben. A mesterséges intelligencia segítségével végre megszólalhat az, amit eddig csak leírni tudtam. Ez a videó nem csak egy bemutatkozás, ez az én hangom. A lelkem hangja.

– írta követőinek a fiatal.

A fiú története annak bizonyítéka is, hogy bármilyen nehézségek között is meg lehet találni az élet szépségeit. Naplójában gyakran ír arról, hogy a legapróbb örömök, mint egy kedvenc zene vagy egy baráti üzenet, hogyan képesek mosolyt csalni az arcára.