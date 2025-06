Kapu Tibor már az űrben: szakértőnk elárulta, hogyan hat a súlytalanság a szervezetére

Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi, amikor a tegnapi napon Kapu Tibor magyar kutató-űrhajós egy nemzetközi misszió tagjaként megkezdte útját a világűrbe. Bár az asztronauta fizikailag és mentálisan is alapos kiképzést kapott, az űrutazás még a legfelkészültebb testet is próbára teszi: már néhány nap súlytalanság is megindítja az izmok és a csontok leépülését, mivel a gravitáció hiányában nincs szükség annyi fizikai erőfeszítésre. Emellett számos más radikális fizikai változás is történik az emberi testtel, amiről részletesebben Dr. Pap-Svébis András belgyógyász beszélt a Bors online életmód magazinnak.

Dr. Pap-Svébis András belgyógyász elárulta, milyen hatással van Kapu Tibor szervezetére a világűrben töltött idő

Kapu Tibor évek óta készül a világűrbe, most pedig elérkezett az idő, hogy saját bőrén tapasztalja meg a mikrogravitáció emberi testre gyakorolt hatásait. De mégis hogyan készíthető fel egy asztronauta szervezete az űrutazásra?

Az asztronautáknak először egy úgynevezett egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell átesniük, ahol feltérképezik a szervezetük általános állapotát különböző laborvizsgálatokkal, képalkotó vizsgálatokkal, szakspecifikus vizsgálatokkal, illetve genetikai vizsgálatokkal. Ezután megkezdődhet a felkészítésük mind fizikai, mind pszichés vonatkozásban is. A különböző kardiovaszkuláris és erőnléti edzésprogramok, valamint a mentális állóképesség javítása is nagyban segíti az asztronauta alkalmazkodását az új, megváltozott környezethez.

Milyen élettani változások történnek az emberi testben odafent?

Az agyban megnövekedhet a koponyaűri nyomás, ami benyomhatja a szem hátsó részét, deformálhatja az ideghártyát, ez pedig látásélesség romlást okozhat. A rendszerint szédüléssel, hányással járó, úgynevezett kinetosis (utazási betegség) jelensége az űrben is felléphet, hasonlóan a földi utazásokhoz. Az űrutazás során a súlytalanság és a mozgás érzékelésének eltérései miatt az egyensúlyérzékelő rendszer zavarba jöhet, ami ezen tünetek okozója lehet. Az egyensúlyérzékelést centrifugával, valamint víz alatti tréning gyakorlatokkal lehet edzeni. A mikrogravitáció a szív- és érrendszerre is hatással van: az emberi szervezetben a testnedv eloszlása a gravitáció csökkenésével megváltozik, mely a felső végtagokban, az arcon puffadtságot okozhat, a szív munkája javul, kevésbé erőteljesen kell dolgoznia, csökkenhet a vérmennyiség, ami kiszáradáshoz vezethet.