Kapu Tibor különleges ajándékot vitt magával a világűrbe a húgától – ez vigyáz rá a végtelen kozmoszban

Kapu Tibor családja ugyanolyan hosszú úton van túl, mint maga Tibor. A második űrbe jutott magyar családjának lenni egyszerre óriási büszkeség, és rengeteg felelősség. Hiszen végig támogatták a hosszú, két évig tartó felkészülési szakaszban. Most Floridában izgulják végig Tibor űrben tartózkodását. A húga, Kapu Csilla pedig már a legelső lépéskor is a bátyja mellett állt. Ugyanis kezdetben csak Csillának merte elárulni, hogy jelentkezett a HUNOR-Magyar Űrhajós Programba. Tibor lelkesedését, amivel az Ax-4 legénységének többi tagját is inspirálja, a családjából meríti. Kapu Tibor kutatóűrhajós mindig nagy szeretettel mesél a családjáról / Fotó: Kapu Tiborné archívuma / Szon.hu Kapu Tibor a családból hozza a maximalizmusát Kapu Tibort a családja mindig támogatta az álmai megvalósításában. Tibor pedig szintén támogató volt családtagjaival. Tibi például abban segített nekem sokat, apával együtt, hogy a matematika minél könnyebben menjen a tanulmányaim során, de mindig, mindenben számíthatok a támogatására. – mesélte Csilla a szon.hu-nak. Vajon mit jelent, ha valaki Magyarország kutatóűrhajósának a testvére? Mindig izgalmas volt Kapu Tibor húgának lenni. De erre ha visszatér, tudok majd talán érdemben válaszolni, most még nem is igazán fogom ezt fel. Néha sokkol, néha izgatott vagyok, de a büszkeségem az állandó. Gyermekkorától a repülés volt az álma, mindent megtett, hogy elérje, és én hihetetlenül büszke vagyok rá, miközben persze féltem. Csilla volt az egyetlen, aki a kezdetektől fogva tudott arról, hogy bátyja jelentkezett a HUNOR-Magyar Űrhajós Programba. "Ki más, ha nem te, ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam, hogy elindul az űrhajós kiválasztáson" – árulta el Csilla a szon.hu-nak azzal kapcsolatban, hogy mit érzett, amikor először meghallotta, hogy Tibor meghozta az életét végleg megváltoztató döntést. Ezután a kiválasztási folyamat során Csilla végig Tibor mellett volt. "A kiválasztás hosszú folyamatában volt egy-két olyan memória és logikai feladat, amire gyakorolnia kellett, ha tudtam, segítettem neki. Nem hagytam, hogy fáradt legyen, csináltuk tovább." Az eredmény ismert. Tibor hihetetlen kitartása meghozta a gyümölcsét. Csilla a bátyja mellett az egész családjára büszke. A szüleik mindig hagyták, hogy a gyermekeik a saját útjukat járva tanulják meg az önállóságot és a maximalizmust is. Az pedig egészen fantasztikus és felemelő pillanat volt, amikor Tibor elárulta az egész családnak a kiválasztási folyamat pozitív eredményét. Hajnali fél 3-kor hazajött, mert itthon akarta elmondani, még a hivatalos bejelentés előtt, hogy ő lesz az, aki kutatóűrhajósként eljuthat a világűrbe. Arra ébredtem, hogy anya nevetve-sír. Kirohantam a szobából és az első pillanatban el sem jutott a tudatomig, miért is jött Tibi haza. Elolvastam a levelet, s percek kellettek, mire tudatosult bennem, ő nyerte a kiválasztást. – mondta Tibor testvére.

Csillában hirtelen rengeteg kérdés támadt. Mit is jelent pontosan az, hogy Tibor az űrbe fog menni? Hogyan fogja ez megváltoztatni az egész család életét? Mindannyian érezték, hogy valami olyasmi követezik, ami nagy büszkeség, mégsem tudják pontosan, hogy mi vár rájuk. Kapu Tibor, a húga, Csilla és szülei Floridában vannak. A helyszínről nézték a felbocsátást / Fotó: Imagery Courtesy of Axiom Space / Szon.hu Mit kapott Kapu Tibor Csillától? Csilla egy apró ékszert adott Tibornak, amit magával vitt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére. A HUNOR program keretében Kapu Tibor, és három társa, 2025. június 25-én magyar idő szerint reggel 8 óra 31-kor a Kennedy Űrközpontból sikeresen elindult a világűrbe, a Nemzetközi Űrállomásra. Csilla a felbocsátás pillanatában az egyik legbüszkébb ember volt. Most csak a szüleik aggódnak jobban Tibiért, akivel a végtelen kozmoszban ott van a Csillától kapott apró ékszer is. Remélem vissza is hozza – mondta Csilla.