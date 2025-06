„Megalázva, utcára rakva” – Szilvia és két cicája az utcán várják a megváltást

Egy szívszorító történetet mutatunk most be, ahol egy halmozottan fogyatékos, gyengén látó nő, Varga Szilvia próbál túlélni két hűséges cicájával együtt. Szilvia nem koldul, nem panaszkodik, csak csendben próbál méltósággal helytállni a mindennapok kilátástalanságának közepette. Azonban most segítséget kér. Magának és az állatainak, akik számára nem "csak" cicák, hanem a családja.

Szilvia az utcán él miután kirúgták otthonról. Most a szeretett cicáival az oldalán járja a várost Fotó: Facebook

Fedél nélkül, de legalább a cicáival

Szilvia elmondása szerint nemrég a volt apósánál és annak feleségénél húzta meg magát. A körülmények azonban messze nem voltak ideálisak. A szállásadóinál az alkoholproblémák és az állandó feszültség mindennapos volt. Szilvia állítása szerint az apósáék gyakran kiengedték a bent tartott cicáit, és végül – minden előzmény nélkül – egyszerűen kirakták őt az utcára.

Takarodjál ki a házból

– ez volt az egyik utolsó mondat, amivel elzavarták. Szilvia azonban nem adta fel és végül a cicáit is vitte magával.

„Nem hagynám ott őket soha. Olyanok nekem, mint a gyerekeim. Szobacicák voltak, most meg hordozóban élnek velem” – mondta elcsukló hangon Szilvia, aki jelenleg a Campona környékén próbál menedéket találni magának és a két macskájának.

Aki találkozik vele, annak feltűnik, hogy Szilvia nem elhanyagolt, nem ápolatlan, és nem az „utcán élők sztereotípiáit” testesíti meg. Szilvia ugyanis tiszta ruhát visel – elmondása szerint rendszeresen mossa ki ruháit a Campona Bubbles mosodájában –, és mindent megtesz azért, hogy ne csak magát, hanem a cicáit is rendben tartsa. Az állatok pedig türelmesen pihennek mellette a hordozóban, és Szilvia minden mozdulata gondoskodó, figyelmes feléjük.

Olyanok nekem, mint a gyermekeim. Együtt laktunk a lakásban, ők szobacicák. Nem tudom őket csak úgy leadni valahová, nem is bírnám elviselni. Értük még az utcán is ott vagyok. Ők még jobban szeretnek, mint az emberek.

– mesélte lapunknak Szilvia.

Mi történt vele pontosan?

Szilvia története kusza, tele elvarratlan szálakkal, de a lényeg világos. Szilvia egy kiszolgáltatott nő, akit senki nem védett meg, akinek nem maradt hová mennie és akinek a legnagyobb „bűne” az, hogy nem hajlandó magára hagyni azokat, akiket szeret. Elmondása szerint többször próbált máshol lakást bérelni, de a fogyatékossága, a cicái, és a bizalmatlanság újra meg újra visszavetették.

A szállók szóba sem jöhetnek, mert az állatokat nem fogadják be.

– mondta Szilvia. Ezért most ideiglenes helyeket próbál keresni, ahol legalább az éjszakára biztonságban lehetnek, de a tartalékai lassan elfogynak és a nyári hőségben, a kiszolgáltatottság közepette a helyzetük napról napra romlik.