Dragon-kapszula: Ezt kell tudni Kapu Tibor űrkapszulájáról

Magyarország újra történelmet ír: a Dragon-kapszulával induló Axiom‑4 űrmisszió fedélzetén Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa is utazik.

Ezzel az űrkapszulával utazik Kapu Tibor.

Fotó: Forrás: NASA/SpaceX/commons.wikimedia.org

A Dragon-kapszula, amelyet a SpaceX fejlesztett ki, a legújabb, C213-as verzió – különleges újrafelhasználó képességgel és több Draco hajtóművel felszerelve – szériájának része. Ez a modern űreszköz képes akár tizenötszörös újraindításra, miközben az űrrepülés biztonságát is szolgálja a menekülési rendszerének köszönhetően. A kapszula képes autonóm módon dokkolni a Nemzetközi Űrállomáshoz, de manuálisan is irányítható szükség esetén. Kabinja nyolc űrhajós szállítására alkalmas, légköri visszatérése pedig hőpajzs segítségével valósul meg. A belső tér ergonomikusan kialakított, korszerű érintőképernyős irányítópaneljei révén könnyed és pontos vezérlést tesznek lehetővé. A C213-as típus külön fejlesztéseket is tartalmaz: jobb szigetelést, hatékonyabb hűtőrendszert, valamint a legújabb generációs számítástechnikai egységeket, amelyek segítik az űrhajósokat az orbitális körülmények közti munkavégzés során.

Kapu Tibor már készen áll az űrutazásra.

Fotó: AFP

Kapu Tibor „Seat 4” hívójelű legénységi tagként készül a 14 napos űrmisszióra, mely során harminc magyar fejlesztésű kísérletet visz magával az űrbe – a sugárdózismérésektől a biotechnológiai innovációkig. Csapattársa, Peggy Whitson amerikai parancsnokkal együtt Kapu nemcsak a tudomány szemszögéből lesz kulcsfigura, de szakmai tudása és karizmája révén a csapategységet is erősíti, Kapu Tibor kilövését itt lehet élőben követni.