„Annyira fiatal volt még” – csak rosszul érezte magát, egy hónap múlva halott volt a fiatal családapa

A 29 éves David Wakefield egyik napról a másikra úgy kelt, hogy borzalmas hasi fájdalmai vannak. Miután tünetei a nap folyamán nemhogy nem enyhültek, de még erősödtek is, a háromgyermekes apa kórházba került. Ott megállapították, gyomorhuruttal küzd, majd hasnyálmirigy-gyulladást is diagnosztizáltak nála. Állapota olyan súlyos volt, hogy három nappal később mesterséges kómába helyezték, miután a vérnyomása az egekbe szökött. Habár két nappal később felébresztették, nem lett jobban, majd három héttel később életét vesztette. Családja, főként bátyja, Nathan azóta a közösségi médiában próbálja felhívni az emberek figyelmét az alkoholfogyasztás veszélyeire. Az orvosok szerint ugyanis az is okozhatta a gyulladást.

Kómába helyezve próbáltak segíteni rajta, de belehalt betegségébe Fotó: Unsplash

29 éves volt, de szerette az italt. Az ember azt hinné, az ilyen ivási problémák csak később jönnek. Az egész élet előtte állt még, ez olyan igazságtalan. Ez egy hatalmas sokk számunkra. Nem gondoltuk volna, hogy belehalhat az ivásba. Annyira fiatal volt még. Egy szerető testvér mind a kilenc testvérének. Ő csupán boldog akart lenni és élvezni a mindennapokat. Szerette a családját. Lesújtottak minket a történtek

- közölte Nathan hozzátéve, Dylan épp húguknál, Caitlinnél volt, amikor rosszul lett.

Azt mondták az orvosok, azért helyezik kómába, hogy pihentessék a testét, hogy erősebb legyen.

Halála előtt Dylan is posztolt még arról, mennyire rosszul van. Mint fogalmazott, a szervezete egyszerűen feladta a harcot.

Kórházban vagyok, fájdalommal élek. Nem tudok sétálni, nem tudok enni. Ez életem legsötétebb időszaka, ami rettentően ijesztő és szívszorító. Kérlek imádkozzatok értem

- írta, majd három héttel később elhunyt, írja a Mirror.