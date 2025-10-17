Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Mindenki a férfiak terepének hiszi: meglepő területen kerültek fölénybe a nők

videójátékok
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 14:12
gamerekfelmérés
Megdöbbentő! Vannak már olyan országok Európában, ahol a legfrissebb kutatás alapján már a női gamerek többsége olvasható ki a statisztikából.

A videójátékok piaca, mind hardveres és mind szoftveres fronton még mindig felívelőben van. A konzolok, mobileszközök és PC-k folyamatosan fejlődnek, gyorsulnak, egyre több és több funkcióval rendelkeznek, amiért a játékosok nem restek ott hagyni akár csillagászati összegeket is. Amikor arról zajlanak az iparági pletykák, hogy a Grand Theft Auto VI 100 dollárért kerülhet a polcokra, akkor igenis komolyan kell arról beszélni, hogy olyan célcsoportra kell lőni a fejlesztőknek, akik fizetőképesnek tekinthetőek. A legfrissebb kutatások alapján egyelőre nem kell aggódni a cégeknek, mivel a Global Report 2025-ös felmérése alapján a 16 év feletti korosztályban a gamerek átlagéletkora 41 év, Európában 46 év. Ez elsőre hihetetlennek tűnik, mivel általában a fiatalabb generációkkal köti össze a közbeszéd a videójátékokat. Azonban bele kell abba is gondolni, hogy gamernek számít a Candy Crusht pörgető anyuka, aki munkába igyekszik, a World of Tanksszel kikapcsolódó apuka, valamint a Szókeresőző nyugdíjas is. Bizony, a gamerség egy kortalan és nemtelen szabadidős tevékenység, ami a mindennapok szerves részévé vált az utóbbi évtizedekben. Ráadásul a női gamerek aránya sokkalta magasabb, mint azt az átlagember hinné!

Majdnem annyian vannak a női gamerek, mint a férfiak
Majdnem annyian vannak a női gamerek, mint a férfiak - sőt, Európában mér többségbe is kerültek!   Fotó: ChatGPT

Egyre többen vannak a női gamerek: Európában már ők a többség!

A Global Report kifejezetten azokat a gamereket vizsgálta 21 országban, akik aktívan űzik ezt a kikapcsolódást. Összesen 24 216-an válaszoltak a kérdésekre, szóval kifejezetten nagy mintából dolgozhattak a kutatók. A kinyert adatok megmutatják, hogy a nő-férfi arány gyakorlatilag kiegyenlítődött. Amíg világszinten 51%-ban még a férfiak vannak többségben, Európában 51%-ban már a nők. Kifejezetten érdekes, hogy egyetlen vizsgált európai országban sincs előnye a férfiaknak ebben a kategóriában, Németország és Olaszország tud csak 50-50%-ot felmutatni, mindenhol máshol 1-2% a nők “előnye” ebben a kategóriában.

Az összes gamer 60-70%-a naponta játszik valamilyen online programmal, a többség egyedül csatlakozik fel a világhálóra. A válaszadók 65-70%-a a “szórakozást” jelölte meg, mint elsődleges ok arra, hogy a videójátékokat választja szabadidejében. Második helyen a stresszlevezetés és kikapcsolódás, harmadikon az agytorna bukkant fel az okok között.

A jelentős többség mobil eszközökön pörgeti a játékokat, avagy mindenképpen érdemes a fejlesztőknek fókuszálni erre a platformra. A PC-k és laptopok együttesen fej-fej mellett haladnak a konzolokkal és kézikonzolokkal. Van olyan ország (Spanyolország), ahol jelentős az előnye az utóbbi platformnak, máshol (Lengyelország és Németország) magabiztosan vezetnek a számítógépek. Globális szinten 55% a mobil eszközök részesedése, 21-21%-ot kapnak a PC-k és laptopok, valamint a konzolok, a maradék 2%-nak a VR-készülékek örülhetnek.

A megkérdezett gamerek 77%-a gondolja úgy, hogy a játék fejleszti a kreativitásukat, 76% szerint a problémamegoldó képességeik profitálnak belőle, 74-74% szavazatott kapott a csapatmunka és a kognitív képességek válaszlehetőség, 72%-ot az alkalmazkodóképesség 71%-ot a kritikus gondolkodás.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell emlékezni Olaszországról, ugyanis a 16 év feletti gamerek között a legidősebbek a “csizmán” találhatóak meg. Az átlagéletkor a “csizmán” 50 év, ami 2 évvel előzi Franciaországot, 4-gyel Németországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot. Sajnos Magyarország nem szerepelt a Global Report kutatásában, de minden évben elkészül a nagy magyar körkép, amelyből kiderül, hogy hányan, hogyan és mennyit játszanak a digitális térben.
 

 

