Mindenki a férfiak terepének hiszi: meglepő területen kerültek fölénybe a nők

A videójátékok piaca, mind hardveres és mind szoftveres fronton még mindig felívelőben van. A konzolok, mobileszközök és PC-k folyamatosan fejlődnek, gyorsulnak, egyre több és több funkcióval rendelkeznek, amiért a játékosok nem restek ott hagyni akár csillagászati összegeket is. Amikor arról zajlanak az iparági pletykák, hogy a Grand Theft Auto VI 100 dollárért kerülhet a polcokra, akkor igenis komolyan kell arról beszélni, hogy olyan célcsoportra kell lőni a fejlesztőknek, akik fizetőképesnek tekinthetőek. A legfrissebb kutatások alapján egyelőre nem kell aggódni a cégeknek, mivel a Global Report 2025-ös felmérése alapján a 16 év feletti korosztályban a gamerek átlagéletkora 41 év, Európában 46 év. Ez elsőre hihetetlennek tűnik, mivel általában a fiatalabb generációkkal köti össze a közbeszéd a videójátékokat. Azonban bele kell abba is gondolni, hogy gamernek számít a Candy Crusht pörgető anyuka, aki munkába igyekszik, a World of Tanksszel kikapcsolódó apuka, valamint a Szókeresőző nyugdíjas is. Bizony, a gamerség egy kortalan és nemtelen szabadidős tevékenység, ami a mindennapok szerves részévé vált az utóbbi évtizedekben. Ráadásul a női gamerek aránya sokkalta magasabb, mint azt az átlagember hinné!

Majdnem annyian vannak a női gamerek, mint a férfiak - sőt, Európában mér többségbe is kerültek! Fotó: ChatGPT

Egyre többen vannak a női gamerek: Európában már ők a többség!

A Global Report kifejezetten azokat a gamereket vizsgálta 21 országban, akik aktívan űzik ezt a kikapcsolódást. Összesen 24 216-an válaszoltak a kérdésekre, szóval kifejezetten nagy mintából dolgozhattak a kutatók. A kinyert adatok megmutatják, hogy a nő-férfi arány gyakorlatilag kiegyenlítődött. Amíg világszinten 51%-ban még a férfiak vannak többségben, Európában 51%-ban már a nők. Kifejezetten érdekes, hogy egyetlen vizsgált európai országban sincs előnye a férfiaknak ebben a kategóriában, Németország és Olaszország tud csak 50-50%-ot felmutatni, mindenhol máshol 1-2% a nők “előnye” ebben a kategóriában.

Az összes gamer 60-70%-a naponta játszik valamilyen online programmal, a többség egyedül csatlakozik fel a világhálóra. A válaszadók 65-70%-a a “szórakozást” jelölte meg, mint elsődleges ok arra, hogy a videójátékokat választja szabadidejében. Második helyen a stresszlevezetés és kikapcsolódás, harmadikon az agytorna bukkant fel az okok között.