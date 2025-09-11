Egy bennfentes szerint csúszik a világ legjobban várt videójátéka, a GTA 6

Kettős érzések kavaroghatnak a gamerekben, ugyanis a hivatalos források bizakodóak a Grand Theft Auto VI megjelenése kapcsán, azonban Tom Henderson jóval borúlátóbb. A bennfentes ismert a médiában arról, hogy nem szokott árnyékra vetődni, kifejezetten jó hatékonysággal osztja meg néha meghökkentő információmorzsáit az iparági történésekről.
Őszintén szólva, nem hiszem, hogy májusban megjelenhet. Egyszerűen valami okból kifolyólag nem tudom elképzelni, hogy a GTA 6 májusban megjelenjen. Annak ellenére, hogy a pletykák és a híresztelések egyáltalán nem utalnak erre, én személy szerint úgy vélem, hogy októberben jelenik majd meg
- osztotta meg gondolatait Henderson.
Természetesen a fentieket egyelőre nem szabad készpénznek venni, ugyanis a Rockstar még nem reagált a lehetséges csúszásra. Ameddig a fejlesztő-kiadó nem ad ki hivatalos közleményt, addig továbbra is mindenhol a jövő május végi dátum szerepel, mint hivatalos megjelenés. Nem ez lenne azonban az első alkalom, hogy eltolják a piacra dobást a világ első AAAAA-kategóriás videójátékánál. Eredetileg 2025 októberében vettek volna ki tömegek szabadságot az új nyílt világú akció-kaland miatt, azonban ezt a határidőt egyszerűen nem tudták tartani a szakemberek. Érdekesség, hogy a nagyjából hét hónapos csúszást volt egy olyan csapat, amelyik iszonyatos tivornyázással ünnepelte. Sokan kitalálhatták, hogy a Sucker Punch Production veterán fejlesztőiről van szó, akik ez elmúlt években a Ghost of Yōtei (Ghost of Tsushima folytatása) varázslatos világában töltötték munkaóráikat. A kirobbanó öröm oka, hogy az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb rivális ablaka változott, így minden adott ahhoz, hogy letarolja a PlayStation konzoljait 2025. október 2-án a Yōtei-hegy lábainál játszódó feudális kaland.
