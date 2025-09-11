Egy bennfentes szerint csúszik a világ legjobban várt videójátéka, a GTA 6

Kettős érzések kavaroghatnak a gamerekben, ugyanis a hivatalos források bizakodóak a Grand Theft Auto VI megjelenése kapcsán, azonban Tom Henderson jóval borúlátóbb. A bennfentes ismert a médiában arról, hogy nem szokott árnyékra vetődni, kifejezetten jó hatékonysággal osztja meg néha meghökkentő információmorzsáit az iparági történésekről.

Néhány napja még állította a kiadó, hogy nem csúszik a Grand Theft Auto VI...

Forrás: Rockstar Games

Őszintén szólva, nem hiszem, hogy májusban megjelenhet. Egyszerűen valami okból kifolyólag nem tudom elképzelni, hogy a GTA 6 májusban megjelenjen. Annak ellenére, hogy a pletykák és a híresztelések egyáltalán nem utalnak erre, én személy szerint úgy vélem, hogy októberben jelenik majd meg

- osztotta meg gondolatait Henderson.

Természetesen a fentieket egyelőre nem szabad készpénznek venni, ugyanis a Rockstar még nem reagált a lehetséges csúszásra. Ameddig a fejlesztő-kiadó nem ad ki hivatalos közleményt, addig továbbra is mindenhol a jövő május végi dátum szerepel, mint hivatalos megjelenés. Nem ez lenne azonban az első alkalom, hogy eltolják a piacra dobást a világ első AAAAA-kategóriás videójátékánál. Eredetileg 2025 októberében vettek volna ki tömegek szabadságot az új nyílt világú akció-kaland miatt, azonban ezt a határidőt egyszerűen nem tudták tartani a szakemberek. Érdekesség, hogy a nagyjából hét hónapos csúszást volt egy olyan csapat, amelyik iszonyatos tivornyázással ünnepelte. Sokan kitalálhatták, hogy a Sucker Punch Production veterán fejlesztőiről van szó, akik ez elmúlt években a Ghost of Yōtei (Ghost of Tsushima folytatása) varázslatos világában töltötték munkaóráikat. A kirobbanó öröm oka, hogy az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb rivális ablaka változott, így minden adott ahhoz, hogy letarolja a PlayStation konzoljait 2025. október 2-án a Yōtei-hegy lábainál játszódó feudális kaland.