Hiába várnak rá tízmilliók, késik a világ legjobban várt videójátéka: még tudnak pénzt kisajtolni az előzőből

A videójátékos közösségben kiemelt helyen szerepel a The Sims-széria, ami egy teljesen új szintre emelte az életszimulátorok zsánerét. Bella Goth eltűnése, Don Lothario hódításai, az UFO-s elrablások, Szépkellemes és a vérfarkasok mind-mind jelentéssel bírnak azok számára, akik valaha belekóstoltak valamelyik fejezetbe. Az elmúlt két és fél évtizedben összesen három számozott folytatás és megannyi spinoff jelent meg, azonban az utóbbi időben hiányérzet alakult ki még a legnagyobb veteránokban is. Ennek oka, hogy a The Sims 4 hivatalos piacra dobása óta eltelt már 11 év, de még mindig nincs kézzelfogható információ arról, hogy hamarosan elkészül a várva várt The Sims 5. Amit viszont közölt a fejlesztő-kiadó, hogy egyáltalán nincs is érdekükben siettetni a folytatást, mivel még mindig remekül termeli a profitot a 85-nél is több (!) extra csomaggal, kiegészítővel és színes-szagos DLC-vel rendelkező 4-es számú verzió.

A The Sims 4-sorozat a világ egyik legsikeresebb videójátékos brandje. Érthető, hogy még nem akarják elengedni

„Nem szeretném, hogy megtörténjen az, hogy a nulláról kezdj újra mindent, miközben feladod azokat, amiket eddig létrehoztál. Az összes tartalmat elveszíted, amit az év során megvásároltál” - osztotta meg véleményét Laura Miele, az Electronic Arts elnöke.

A döntéshozó nemes egyszerűséggel kijelentette, hogy nem “játékosbarát” a The Sims 5 kiadása. Ez érthető álláspont a jól menő üzleti szemüvegen keresztül, de gondolni kéne azokra is, akik lehet már elhagyták a hajót, ami valójában csak körbe-körbe lebeg a vízen, de nyitottak arra, hogy visszatérjenek, ha tényleg elérkezik egy új korszak hajnala.

Késik a The Sims-játék, érkezik a The Sims-film

Ami biztos, hogy a folyamatosan érkező letölthető extra tartalmak mellett már készül a The Sims-film, amit az Amazon MGM Studió karolt fel, sőt még Margot Robbie is befektetett az élőszereplős adaptációba. Akit nem mozgat, hogy valódi színészeket nézzen a The Simsből ismerős helyszíneken, annak marad a várakozás. A Project Rene névre keresztelt demóról hiába gondolták sokan, hogy a The Sims 5-nek az első felbukkanása, Miele nyilatkozata alapján egyelőre ezt a leágazást úgy kell kezelni, mint egy zsákutcát.