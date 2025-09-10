A Wednesday sztárját követelik a rajongók: vajon enged nekik az Amazon?

Ha valaki a videójátékokra gondol, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül azokat a filmeket és szériákat, amelyek adaptációként váltak közönségkedvencekké. A Witcher/Vaják első évadja hatalmasat szólt Netflixen, a mozivásznak előtt mindenki Tom Holland Nathan Drakjének szurkolt az Unchartedben, az Amazon a posztapokaliptikus USA-ban játszódó Falloutban csinált valódi világsztárt Ella Purnellből. Most újra a webshopjáról elhíresült vállalat került a fókuszba, ugyanis az Amazon MGM Studios elhozza Prime Videóra az utóbbi évek egyik legkultikusabb videójátékának, a Life is Strange-nek az élőszereplős adaptációját sorozat formában.

Enid Sinclair sokak kedvencévé vált a Wednesday 2. évadában. Vajon a Life is Strange-ben is láthatjuk majd? Fotó: Netflix

A Life is Strange története 2015-ben indult, amikor piacra dobta második videójátékát a francia Dontnod Entertainment (DONTИOD, jelenleg DON’T NOD). A Remember Me után jóval visszafogottabb játékmenetet, cserébe az évtized egyik legmeghatározóbb történetét tárták a rajongók elé. Max Caulfield felnövéstörténete azonnal milliónyi rajongót szerzett magának, mindenki akart egy virtuális szeretet magának a drámából, ahol Chloe Price és Arcadia Bay kerül a mérleg két serpenyőjére. Remek zene, nagyszerű szinkron, mély, szívfacsaró jelenetek, szerethető és gyűlölhető karakterek tucatjai. Ez volt az esszenciája az epizodikus Life is Strange első részének, amit most felkarolt az Amazon. Fontos leszögezni, hogy csak az első LiS-re koncentrál majd Charlie Covell író, nem kerül képbe a Diaz-testvérek kalandja (Life is Strange 2), sem Alex Chen bányászvárosi nyomozása (Life is Strange: True Colors), sőt Max nagy visszatérése sem (Life is Strange: Double Exposure). Ez az adaptáció ízig-vérig a klasszikus Life is Strange élményt nyújtja majd az ígéretek szerint, azonban van egy bökkenő. Az eredeti játék készítőt teljesen kihagyják a kreatív munkából, ami mindenképpen egy intő jel lehet azok után, hogy szinte teljesen kifordították a nemrég bemutatott Until Dawnt, ami szintén elszakadt a gyökereitől.

A rajongók a “vörös zászló” ellenére alig várják, hogy elkezdődjön a gyártás, már most elkezdtek azon tanakodni. Felröppentek az első pletykák arról, hogy ki lenne a legjobb Max Caulfield szerepére, aki természetfeletti képességgel rendelkezik, élete a fotózás, erősen vonzódik a lányokhoz is a fiúk mellett, visszahúzódó, de mégis képes a sarkára állni, ha a barátairól van szó. Az első megnevezett jelölt Emma Myers, aki a Netflix x Tim Burton féle Wednesday szériában tölt be fontos szerepet. Enid Sinclair megformálója örömmel vette tudomásul, hogy szóbahozták a LiS-sel, azonban hivatalos megerősítés még nem érkezett egyik oldalról sem azzal kapcsolatban, hogy tényleg a 23 éves amerikai színésznővel képzeli el a showrunner a közös munkát.