Körülbelül 2 percre kapjuk meg Lady Gagát a Wednesdayben: az év sorozatához slágert és teljesen beteg táncot gyártott a popdíva!

Közel 3 évnyi várakozás után fel volt adva a lecke Tim Burtonnek. A Wednesday 2022-ben olyan brutális nézettséget hozott a Netflixnek, hogy közel 3 évig ültek a folytatáson, hasonlóan a Squid Game-hez, ami minden idők legnézettebb szériája lett a streamingszolgáltatón. Amíg a 456-os játékos epikus és maratoni fináléja egy pici kesernyést ízt hagyott a szánkban maga után, addig az Addams család tündéri taposóaknájának sztorija még nagyobb fordulatszámra kapcsolt, sőt, olyan brutálisan erős harmadik évadnak ágyazott meg, amit már most várunk. Jenna Ortega uralja a vásznat, Lady Gaga pedig végre megjelenik egy nyúlfarknyi parasztvakításra - írta az origo.hu.

Wednesday kalandjai tovább folytatódnak (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Wednesday és a családja

Ahogy az évad első feléről kritikánkban kiemeltük, a gótikus filmek mestere, Tim Burton nagyon jó érzékkel megérezte, hogy Wednesday történetét úgy lehet a legjobban folytatni, ha visszanyúl a szó szerint rothadó gyökereihez, vagyis a családjához. Így kapott nagyobb játékidőt az arcát menetközben elveszítő Catherine Zeta-Jones Morticaként, illetve Gomez, Pugsley és Framp nagyi. A negyedik rész brutális cliffhangere után nem is marad nagyon időnk magunkhoz térni, ahogy Wednesdaynek sem, ugyanis Tyler/Hyde a nyomában van. A lány azonban még mindig nem tudja használni a képességeit, így az ellenfél, illetve ellenfelek lépéselőnyben vannak.

A galád család titkai a vesztüket okozhatják (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Wednesday drámái

A széria egy meredek fordulatot vesz, ami leginkább Wednesday önfejű, makacs és sötét jellemét veszi górcső alá, vagyis olyan, mint egy tinilány, aki egy leheletnyit jobban vonzódik a krimihez, gyilkosságokhoz és a halottakhoz. Burton zseniális abban, hogy néha szinte már antipatikussá teszi a főhőst azokban a pillanataiban, amikor tulajdonképpen – a maga fura módján – az érzelmei vezérlik. Továbbra is a legfontosabb célja, hogy vérfarkas szobatársát, Enidet megvédje. Ennyivel nem érik be az alkotók, ugyanis mint minden családnak, Addamséknek is megvannak a maguk csontvázai a szekrényben – szó szerint is –, és ebben leginkább a sötét család asszonyai jeleskednek. Mielőtt bárki szappanoperai fordulatoktól tartana, nyugalom: Burton okosan játszik a szálakkal, talán csak a kigyúrt Hyde-unk család- és eredettörténete lett egy kicsit kevésbé felépítve, ott bizony kapkodjuk a fejünket a régi-új családjának tettein.