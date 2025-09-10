Vége az uborkaszezonnak, egész pályás letámadás indul a videójáték-iparban

A gamerek már tisztában vannak azzal, hogy a nyári hónapokban a fejlesztők és kiadók sem viszik túlzásba a munkát, inkább pihennek, hogy a nagy őszi hajrára elegendő muníciót tárazzanak be. Annak ellenére érdemes felkészülni a tripla A-s és két A-s videójátékok áradatára a következő hónapkban, hogy a legnagyobb és legvártabb címet eltolák 2026-ra. Természetesen a Grand Theft Auto VI-ról van szó, ami az egész iparág valaha volt legnagyobb dobása lehet majd, ha tényleg megjelenik majd 2026. május 26-án. Addig is itt van néhány kihagyhatatlan alkotás, amivel garantáltan jól szórakoznak majd a gamerek.

A looter-shooter rajongók már alig várják a Borderlands 4 megjelenését Fotó: Gearbox

Borderlands 4 - megjelenés: 2025. szeptember 12.

A looter-shooter műfaj koronázatlan királya visszatér, hogy még több humorral, robbanással és csillogó fegyverrel örvendeztesse meg a zsáner rajongóit. A Borderlands egy színes-szagos káosz, amiben egyetlen cél vezérli a főhőst: minél több ellenfélt likvidiáljon, miközben folyamatosan záporoznak a “kincsek”. A fejlesztő és a kiadó nem változott az előző részekhez képest, így minden adott ahhoz, hogy megismételjék a sikereket.

Battlefield 6 - megjelenés: 2025. október 10.

A béta verzió tesztelői elégedetten csettinthettek egyet, amikor a jól bejáratott franchise legújabb epizódja elé leültek. Az első pillanattól beszippantott mindenkit a rombolható környezet, az új fegyverek és helyszínek nyújtotta izgalmak, amelyeket csúcsra járatott az EA. A Battlefieldet sokan temették már az elmúlt évek kudarcai után, azonban most tényleg úgy tűnik, hogy itt az idő a nagy visszatérésre. Retteghet a Call of Duty?

The Outer Worlds 2 - megjelenés: 2025. október 29.

Egy újabb looter-shooter a listán, azonban az Obsidian Entertainment sokkal visszafogottabban adagolja a kincseket, mint a gearboxos csapat. A The Outer Worlds első része kifejezetten szórakoztató, remek történettel rendelkező lövöldeként vonult be a történelemkönyvekbe, hasonlóra lehet számítani a folytatástól is.

Europa Universalis V - megjelenés: 2025. november 4.

A “nagy stratégia” kedvelői már számolják a napokat az EU5 piacra dobásáig. Ebben a történelmi taktikázásban akár arra is lehetősége van a játékosnak, hogy Magyarországot úgy igazgassa, hogy a világ legmeghatározóbb hatalmává nője ki magát a nemzet.