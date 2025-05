Elképesztő rekordokat dönt, tízmilliók várják a megjelenést: ez a játék tényleg mindent visz!

Deadpool & Wolverine, The Fantastic Four: First Step? Ugyan már! A Grand Theft Auto VI (GTA 6) második előzetese a semmiből érkezett meg, de egyetlen nap alatt letarolta a teljes internetet. A fejlesztő stúdió szerint csak az első huszonnégy órában 475 millió megtekintést ért el a közel három perces anyag, amelyből még többet megtudhatnak a rajongók arról, milyen irányba halad tovább a népszerű franchise. A trailert elképesztően sok utalással, helyszínnel és szereplővel pakolták meg, az utolsó utáni pixelekben is valamilyen jeleket mernek felfedezni azok, akik betéve tudják az évtizedes múltra visszatekintő videójátékos sorozat minden pillanatát. Ami biztos, hogy a 2026. május 26-ára tervezett megjelenés a valaha volt legnagyobb hatású lehet a gaming történetében, kivéve, ha addig valamilyen csoda folytán kiadja a Valve a Half-Life 3-at.

A Rockstar Games egyik grafikusa elárulta, hogy már 2018-ban nekiláttak a GTA 6 előkészületeinek, azaz nem sok idejük volt pihenni a programozóknak a Red Dead Redemption 2 piacra dobása után. A több éves munkák nem meglepőek ebben az iparágban, ugyanis a legnagyobb címeknél a nulláról kell felépíteni egy olyan világot, amiben hosszú órákra elvesznek majd azok a gamerek, akik kifizetik a borsos vételárat. A hatodik fejezet azért sincs egyszerű helyzetben, mert az elődje tulajdonképpen megkerülhetetlennek számít nemcsak a gamerek, hanem a geekek körében is. A kiapadhatatlan mémek forrása tucatnyi újrakiadást kapott az elmúlt tizenhárom évben, azonban lassan itt az idő átadni a stafétát Lucia Caminosnak és Jason Duvalnak, a két új főszereplőnek.

A gamerek már nagyon várják a GTA 6-ot Fotó: Rockstar Games

A teljesen nyílt világú akció-kalandban a képzeletbeli Floridát fedezheti fel a játékos, miközben szabad kezet kap abban, hogy milyen irányt vesz a bűnözői karrierje. A GTA-sorozat hírhedt volt brutalitásáról, alpáriságáról és polgárpukkasztásáról, azaz nemtől, hovatartozástól és szexuáli beállítottságtól függetlenül beszólt mindennek és mindenkinek. Ebből biztosan nem engednek az írók, akik több ezer oldalt írtak tele párbeszédekkel, hogy biztosan elégedetten bólintsanak majd a videójátékosok, miután úgy döntenek, hogy lezártnak tekintik a cselekményt és új vizekre eveznek.