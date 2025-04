Superman Hollywood legnagyobb játékőrültje - Henry Cavill igazi kocka

Nemrégiben került a mozikba a Minecraft-film, ami nem az első olyan eset, amikor is egy videojátékból készül adaptáció kerül a vászonra. Sokan nem gondolnák, de rengeteg olyan kocka van a sztárok között, akik élnek-halnak a különböző szoftverekért, és a maroknyi szabadidejükben boldogan hódolnak szeretett hobbijuknak.

Henry Cavill felesége nem tudni, hogy bírja ura játékőrületét (Fotó: RW)

Henry Cavill a sztárok között is a legnagyobb játékos

A színész nyíltan vállalja, hogy apai szerepe mellett a videojátékok rabja. Többek között szerepelt a szintén játékadaptáció Vaják sorozatban is, de a World of Warcraftban is rengeteg órát ölt. Egy műsorban azt is elárulta, hogy amikor Zack Snyder hívta fel Superman szerepével kapcsolatban, azért nem vette fel a telefont, mert éppen játék közben volt. Henry Cavill gyereke ugyan még csak idén született, biztosak lehetünk benne, hogy amint megnő kicsit, együtt játszik majd az apukájával.

Jack Black igazi gamer

A Minecraft-film egyik főszereplője nem véletlenül vállalta el a szerepet: egyenesen rabja az öldöklős-építős őrületnek. Mellette persze többféle játékban is kipróbálta magát, a másik favoritja a Fallout-széria, emellett pedig a Red Dead Redemption vadnyugati világában is szívesen tölt időt.

Jack Black Minecraft iránti szeretete régre nyúlik vissza (Fotó: NurPhoto via AFP)

Vin Diesel inkább stratégiai tudására alapoz

A Halálos Iramban-filmek sztárja, amikor nem forgat, rendszeresen ül a gép előtt és játszik. Legnagyobb kedvencei a méltán híres Dungeons & Dragons, de a Call of Duty lövöldözőseiben is gyakran részt vesz.

Ha nem a vásznon autóversenyzik, akkor Vin Diesel játékokkal tölti az idejét (Fotó: NurPhoto via AFP)

Mila Kunis fanatikus játékos

Mindkét nem körében népszerűek a videójátékok, de vannak, akik igazán megszállott módon űzik ezt a sportot. Mila Kunis például fiatalabb korában hosszú órákat töltött a számítógép előtt, hogy minden szabadidejét a World of Warcraftba ölje. A játékból egyébként film is készült 2016-ban, de a folytatást sajnos elkaszálták.

Mila Kunis sosem vallotta be, de megszállottan űzte a játékokat (Fotó: AFP)

Daniel Craig GTA-lázban ég

Senki sem hinné, hogy James Bond mivel szereti kiereszteni a gőzt szabadidejében. Pedig Daniel Craig nem vágyik másra, csak arra, hogy egy hosszú nap után leüljön a konzol elé, és kedvenc akciójátékával, a Grand Theft Auto szériával kapcsolódjon ki.