Teljesen elborult LEGO-reklámban bukkant fel Tom Holland, azaz Pókember

A Marvel Filmes Univerzumába tartozó (MCU) modern szuperhősök közül viszonylag kevés olyan karaktert lehet felsorolni, amelyiknek a castingjával szinte minden rajongó elégedett. Robert Downey Jr. Iron-Manje, azaz Vasembere mellett talán Tom Holland Spider-Manje, azaz Pókemberje mondhatja el magáról, hogy elsöprően pozitív visszajelzéseket kap a közösségi médiában. A 29 éves brit színész a kedves és barátságos hálószövőként belopta magát az emberek szívébe, nem véletlen kapott már eddig is három saját egészestés mozit. A Hazatérés (Homecoming), Idegenben (Far From Home) és Nincs hazaút (No Way Home) trilógia tovább bővül, ugyanis már javában zajlik a Brand New Day forgatása. A legújabb epizód 2026. július 30-án érkezik a magyar mozikba, igazi nyári blockbusterként mozdíthatja meg a fiatalokat és időseket, akik alig várják már Póki új kalandjait. Két szuperhősös jelenet között azonban szakított időt arra Holland, hogy beálljon a zöld háttér elé, amiből valami egészen fergetes dolog kerekedett ki. A végeredmény a Never Stop Playing, a LEGO legújabb reklámja, ami gyakorlatilag egy rövidfilmként próbálja meggyőzni a nézőt arról, hogy az építőkockák generációtól függetlenül remek kikapcsolódást ígérnek mindenkinek.

Tom Holland a kedves és barátságos Pókember, aki ezúttal egy LEGO-reklámban brillírozik Fotó: Marvel

Holland a kétperces videóban űrgárdistaként, profi labdarúgóként, befektetőként, nyugdíjas lakosként, tipegőként, mini LEGO-figuraként, kecskeszakállas művészként és házsártos igazgatóként bukkan fel, az animátorok, jelmezesek és sminkesek tényleg kitettek magukért.

„Gyerekként rengeteg különböző játékunk volt, kifejezetten szerencsésnek mondhatom magam emiatt is. Emlékszem, hogy a szüleink versenyeket rendeztek nekünk, ahol rendet kellett raknunk a szobánkban, és aki a legügyesebben rakott rendet, annak aznap este nem kellett mosogatnia, vagy valami hasonló. Volt egy LEGO dinoszaurusz készletem, és mindig felhasználtam ezt a szettet a rendrakás során, hogy a szobám egy kicsit kreatívabb legyen, mint a testvéreimé. Boldogan gondolok vissza ezekre a pillanatokra” - osztotta meg gyerekkori tapasztalatait a hollywoodi világsztár.