Jackie Chan is benne lesz a Pókember 4-ben? Mit csinál a kungfulegenda Tom Holland filmjének forgatásán?

Noha most szinte minden figyelem a Marvel leggrandiózusabb gigaprodukciója, a botrányos forgatást eredményező Bosszúállók: Ítéletnap felé irányul, a képregénystúdió emellett gőzerővel munkálkodik az álarcos jótevő negyedik filmjén is. A Tom Holland, a Budapesten ólálkodó Zendaya és a Stranger Things sztárja, Sadie Sink főszereplésével érkező Pókember 4-nek fel van adva a lecke, hiszen az előző fejezet magasra tette azt a bizonyos lécet. Azonban a teljesen új irányba kanyarodó franchise számára minden adott lesz, hogy ugyanakkora, vagy még nagyobb siker legyen, mint elődje. A projekthez ráadásul most az akciómozik élő legendája, Jackie Chan is csatlakozott.

Tom Holland Pókember szerepében teljesen felforgatta Glasgow utcáit, de most Londonon van a sor, ahol még Jackie Chan is feltűnt a napokban (Fotó: PA)

A Pókember 4. harcjelenetei garantáltan zúzni fognak

Persze nem kell megijedni, nem látjuk majd a 71 éves Jackie Chant tetőtől talpig, színes bőrszerelésben ugrabugrálni a kamerák előtt. A Oscar-életműdíjjal rendelkező hongkongi színész-harcművész azért utazott az új Pókember-mozi londoni forgatására, hogy körmére nézzen kaszkadőrcsapatának. Chan jelenléte egyfajta garancia tehát a rajongók számára, hogy az eddig is igen szórakoztató akciószekvenciákat felmutató falmászó-franchise következő fejezete még egy kanállal rápakol a látványra és a pofonokra. Erről a Csúcsformában Lee nyomozója is beszélt a HK01-nek:

Londonba utaztam, és meglátogattam a forgatást. A Jackie Chan Stunt Team éppen a Pókemberen dolgozott, én pedig akciórendezőként becsatlakoztam a munkába. Felügyeltem a próbákat, és a rendező nagyon megörült nekem, amikor meglátott.

− mondta a hongkongi magazinnak Chan.

A Pókember 4. direktorának valóban külön öröm lehetett, hogy találkozhatott a kungfufilmek legnagyobb élő legendájával, hiszen a keleti harcművészeteket már korábban is próbálta meghonosítani a Marvel-univerzumban a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája című alkotásával, a legújabb hálószövő-moziját követően pedig Naruto-filmet fog forgatni. Ennek tükrében biztosan óriási élmény lehetett számára a találkozás.

Jackie Chan 2025-ben sem nyugszik, a harcművészeti mozik sztárja lassan Holywoodba is visszatérhet (Fotó: PA)

A Karate kölyök újra kinyitott egy kaput Jackie Chan számára?

Bár Jackie Chant nem lehet megvádolni azzal még 70 felett sem, hogy lustálkodna, hiszen az elmúlt években is rendre előállt újabbnál újabb mozikkal. Azonban ezeknek a többsége a keleti filmpiacpartjait képtelen volt elhagyni, így a Sárkányikrek, a Részeges karatemester vagy a Mennydörgés sztárját az európai vagy az amerikai fanok csak szökőévente láthatták a mozikban kedvencüket. Az idén májusban bemutatott Karate kölyök: Legendák hatására viszont a mindig vidám pofonosztó talán meggondolja magát, és visszahelyezi székhelyét Hongkongból Hollywoodba. Erre nem kis igény lenne, sőt, a rajongók már jó ideje ötletelnek azon, a Jackie Chan-filmek melyikét kellene folytatni, és egy emberként követeli mindenki a Csúcsformában 4. felvonását. A mozi már jó ideje lóg a levegőben, de a Chris Tucker társát alakító veterán színész nemrég úgy fogalmazott, jobb, ha igyekeznek a szkripttel a forgatókönyvírók, mert még a végén 100 évesen kell kamera elé állnia.