Három csillagjegy életét megváltoztatja a holdfogyatkozás, ezt ígérik az égiek

Az augusztus 28-i holdfogyatkozás erőteljes érzelmi felszabadulást hozhat az Oroszlán, a Vízöntő és a Skorpió jegy szülötteinek. Ez a csillagászati jelenség arra ösztönözheti ezeket a csillagjegyeket, hogy külső megerősítés nélkül is elvágják a múlt kötelékeit.

Horoszkóp: három csillagjegy életében változás jön / Fotó: unsplash.com

Csillagjegyek, akiket fokozottan érint a holdfogyatkozás

Oroszlán

Ez az időszak arra késztethet, hogy teljesen más szemmel tekints a múltadra. Valószínűleg sok időt töltöttél azzal, hogy megpróbáld megérteni, miért nem működött valami. Lehetett ez egy párkapcsolat vagy egy barátság, amely minden előjel nélkül megváltozott, vagy valaki, aki csalódást okozott, amikor azt vártad volna tőle, hogy melletted álljon. Lehet, hogy azt mondtad magadnak, hogy már túlléptél rajta, de mélyen legbelül azonban továbbra is szerettél volna valamiféle magyarázatot. Most rájössz, hogy nincs szükséged rá, a holdfogyatkozás arra ösztönöz, hogy ne hasonlítsd többé a jelenedet a múltadhoz. Ez a felismerés felszabadító lesz!

Vízöntő

Különösen jelentős lesz számodra az augusztus vége. Bár az emberek általában nyugodnak látnak és azt gondolják, gyorsabb továbblépsz, ha probléma adódik, valójában sokáig őrzöd magadban emlékeket, újra és újra végiggondolsz korábbi beszélgetéseket. Az augusztus 28-i holdfogyatkozás segíthet megtörni ezt a kört, végre felhagysz a tökéletes magyarázat keresésével. Nem tudod átírni azt, ami történt, de megváltoztathatod azt, milyen jelentést tulajdonítasz neki. Ne feledd, nem minden lezárás jelent kudarcot, vannak búcsúk, amik egyszerűen helyet teremtenek valami újnak. A múlt továbbra is része maradhat a történetednek anélkül, hogy meghatározná a következő döntésedet.

Skorpió

Amikor törődsz valakivel, akkor azt teljes szívvel teszed. Ez azonban azt is jelenti, hogy az érzelmi csalódások hosszú ideig veled maradhatnak. Mindenkinek azt mondod, hogy jól vagy, miközben magadban újra és újra visszatérsz ugyanahhoz az emlékhez, de most a holdfogyatkozás segíthet megváltoztatni ezt a mintát. Rájössz, hogy a lezárás veled kezdődik: nincs szükséged egy másik ember engedélyére ahhoz, hogy továbblépj. Végre elfogadhatod, hogy vannak személyek, akik soha nem fogják megmagyarázni a tetteiket. Vannak helyzetek, amelyek soha nem fognak tökéletesen értelmet nyerni, de ezen túl lehet lépni. A figyelmed most a karriered, a családod, az egészséged, a pénzügyeid vagy a személyes céljaid felé fordul.