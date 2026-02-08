Videón Szoboszlai bombagólja, Orbán Viktor sem ment el mellette szó nélkül

Szoboszlai Dominik előbb fantasztikus bombagólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City focimeccsen. A rangadót a vendégek 2-1-re nyerték meg.
Orbán Viktor miniszterelnök nem spórolt a jelzőkkel.
A holdról is látszott
- írta Orbán a közösségi oldalára.
Szoboszlai a 100. percben utolsó emberként szabálytalankodott, ezzel megakadályozta a Manchester City harmadik gólját. Ugyanakkor piros lapot kapott, kiállították.
