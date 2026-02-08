Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Videón Szoboszlai bombagólja, Orbán Viktor sem ment el mellette szó nélkül

szoboszlai
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 20:19
liverpoolmanchester cityorbán viktor
Túlzás nélkül állítható, a magyar labdarúgó volt a rangadó főszereplője. Orbán Viktor miniszterelnök is üzent Szoboszlai bombagólja után.

Szoboszlai Dominik előbb fantasztikus bombagólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City focimeccsen. A rangadót a vendégek 2-1-re nyerték meg. 

Szoboszlai góljával még vezetett a Liverpool
Szoboszlai góljával még vezetett a Liverpool / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Orbán Viktor miniszterelnök nem spórolt a jelzőkkel.

A holdról is látszott

- írta Orbán a közösségi oldalára.

Szoboszlai gólt akadályozott meg

Szoboszlai a 100. percben utolsó emberként szabálytalankodott, ezzel megakadályozta a Manchester City harmadik gólját. Ugyanakkor piros lapot kapott, kiállították. 

 

