Videón Szoboszlai bombagólja, Orbán Viktor sem ment el mellette szó nélkül

Szoboszlai Dominik előbb fantasztikus bombagólt lőtt, majd kiállították a Liverpool-Manchester City focimeccsen. A rangadót a vendégek 2-1-re nyerték meg.

Szoboszlai góljával még vezetett a Liverpool / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Orbán Viktor miniszterelnök nem spórolt a jelzőkkel.

A holdról is látszott

- írta Orbán a közösségi oldalára.

Szoboszlai gólt akadályozott meg

Szoboszlai a 100. percben utolsó emberként szabálytalankodott, ezzel megakadályozta a Manchester City harmadik gólját. Ugyanakkor piros lapot kapott, kiállították.