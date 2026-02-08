Orbán Viktor: Magyarország mindenek előtt!

Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége. Magyarország mindenek előtt!

- írta legfrissebb posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök megjegyezte, "Ukrajna elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli, és Brüsszelt erre uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról".