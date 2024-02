UFO kísérte hazáig a magyar humoristát - Fotó

UFO, repülő csészealj, picike zöld lények... Valószínűleg már mindenki hallott legalább egy összeesküvés-elméletet a földönkívüliekről, s bár sokan kételkednek a létezésükben, valamiért mégis foglalkoztatja az embereket. Főleg most, hogy a NASA, illetve a Pentagon is beismerte, hogy vannak olyan UFO-észlelések, amikre nem sikerült még magyarázatot találniuk, ez pedig sokak szerint felért azzal, hogy ők sem zárták ki a földönkívüliek létezését. Ennek a gondolata egyszerre izgalmas és félelmetes, főleg úgy, hogy az emberek rendszeresen érzékelnek furcsa, égi jelenségeket a világ különböző pontjain. Pont mint a minap Musimbe Dennis is...

Fotó: Földi Imre

UFO kísérte haza Musimbe Dennist: alig hitt a szemének!

UFO az égbolton

A humorista éppen Makóról tartott hazafele, mikor az éjszakai égbolton megpillantott egy furcsa, repülő tárgyat. Persze, egyből gondolhatnánk, hogy egy utasszállítót vagy egy kisrepülőgépet láthatott, de a fotó alapján, amit lőtt, szinte kizárható, hogy az előbb említett légijárművekkel nézett volna farkasszemet. Dennisnek a hangján is érezhető volt a meglepettség, mikor az Instagram-oldalán beszámolt a különös találkozóról, de azokhoz is volt egy-két szava, akik úgy vélik, hogy csupán egy szerkesztett képről van szó, és a humorista most is csak megvicceli a rajongóit.

Gyerekek! Makóról jövünk haza, de én ilyet még az életemben nem láttam. Egy azonosítatlan, kib****tt repülő csészealjat láttam... Ez egy UFO volt!

− fogalmazott a videójában Dennis, aki aztán két képet is mellékelt az UFO-ról. Meg sem tudnánk mondani első ránézésre, hogy mégis mi az, amit látunk, úgyhogy az azonosítatlan repülő tárgy a legjobb jelző, amit tudunk most mondani. Mondjuk inkább hasonlít Aladdin repülő szőnyegéhez, mintsem egy csészealjhoz, de másoknak inkább a kép minősége szúrt szemet.

− Látom, itt mindenki profi fotós. Nem a National Geographic operatőr stábjával járok fellépni. Éjszaka, menet közben, szélvédőn keresztül, egy távolban lévő tárgyat így lehetett lekapni − reagált a kételkedőknek Dennis.

Vajon tényleg ufót láthatott?