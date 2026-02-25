Brutális luxust villantott: Két Lamborghini árát hordja a csuklóján Szoboszlai Dominik

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Red Bull hétfőn egy videós interjút tett közzé, amelyben Szoboszlai Dominik volt a főszereplő. A válogatott csapatkapitánya több személyes témát érintett, miközben Musimbe Dennis humoristával beszélgetett. Szó esett arról, milyen jövőt szán kislányának, miként vált édesapja már fiatalon önállóvá, de beszélt a Liverpool aktuális helyzetéről is. Elmondta, mit adhat neki az, ha középpályásként olykor a jobbhátvéd pozícióban számítanak rá. A rajongók figyelmét ugyanakkor az órája is felkeltette, amelynek értéke a becslések szerint akár két Lamborghini árával is felérhet.

Szoboszlai Dominik méregdrága órát villantott Fotó: Serena Taylor

Szoboszlai Dominik órája nem kispályás

A magyar válogatott játékosa az interjú során többször megvillantotta karóráját, miközben beszélgetett a humoristával – a szemfüles rajongóknak ennyi épp elég volt, hogy azonosítsák a modellt. Szoboszlai egy Richard Mille RM 72-01 órát viselt, amely a márka úgynevezett Lifestyle Flyback Chronograph kollekciójába tartozik. A modell rosegold tokkal és fekete kerámia berakásokkal készült, amelynek ára több, mint 158 millió forint. Egy Lamborghini ára – az alapmodelleket nézve – nagyjából 70 és 130 millió forint között mozog, Szoboszlai tehát mostanság olyan órát visel, amely akár két sportautó értékével is felérhet.

A Richard Mille filozófiájának fontos része az exkluzivitás: a gyártó évente csupán néhány ezer darabot készít világszerte, ezzel is erősítve a márka presztízsét és limitált jellegét.

A Szoboszlai Dominik-interjú teljes egészében itt tekinthető meg: