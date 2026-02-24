Felfoghatatlan veszteség, családi tragédiáról vallott Szoboszlai Dominik

Mellbevágó őszinteséggel beszélt a családjáról Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott focistájáról kiderült, hogy már nem ismerhette nagyszüleit az apai ágon. A Red Bull rendhagyó videóinterjújában ugyanis elmesélte, hogy még az édesapja, Szoboszlai Zsolt is gyerek volt, amikor elveszítette a szüleit.
Szoboszlai Dominik és édesapja nem igazán mutatják ki az érzéseiket, de a labdarúgó elmondása szerint mindketten tudják, hogy mennyire szereti őket a másik.
Nekem sosem volt rá igényem. És szerintem apa miatt, mert neki sem volt rá soha igénye, ő nem tudja kimutatni, ha szeret valakit. És szerintem én ezt átvettem tőle. Neki nagyon hamar meghaltak a szülei, amikor ő 9 volt, meg 12, és ez így szerintem biztos hatással volt rá. És ezért hatással volt rám is
– mesélte a Szoboszlai.
Szoboszlai Zsolt édesapja öngyilkos lett, édesanyja pedig daganatos betegségben hunyt el, ezután a testvére lett a gyámja
– írta meg korábban a 2life.hu. Zsolt később focistaként a magyar első osztályban és külföldön is játszott, mielőtt edzőnek állt és társaival megalapította a Főnix Gold FC-t – ahol aztán a gyermeke is nevelkedett. A klub nevét a hamvaiból újjászülető madár ihlette, tökéletesen kifejezte Szoboszlai Dominik édesapjának életét.
