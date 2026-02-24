Szoboszlai Dominik döntött, így képzeli el kislányának jövőjét

A magyar Red Bull egy igazán rendhagyó és hosszú videóinterjút készített Szoboszlai Dominikkel, akit ezúttal nem stúdióban, hanem egy budapesti autóút forgalmában kérdezett a humorista Musimbe Dennis. A kötetlen, jó hangulatú beszélgetés során számos személyes téma is előkerült. A Liverpool magyar válogatott játékosa mesélt a kislányáról is: elárulta, nem feltétlenül örülne annak, ha futballista lenne belőle, ugyanakkor annak igen, ha élsportolóként találna rá a saját útjára.

Szoboszlai Dominik (balra) a fővárosi autóutakon, menet közben adott interjút Musimbe Dennisnek / Fotó: Adam Bertalan

Szoboszlai szeretné, ha kislánya sportoló lenne

A 25 éves futballista és felesége, Buzsik Borka tavaly nyáron váltak szülőkké, első gyermekük pedig már a hatodik hónapot is betöltötte. Szoboszlai Dominik az interjúban arról is beszélt, hogy már a kezdetektől fogva kislányt szeretett volna. Azt is hangsúlyozta: örülne, ha a lánya élsportolóvá válna, de nem feltétlenül a futballpályán képzeli el a jövőjét.

Most vagyok így vele, lehet azért, mert én tudom, hogy ez mivel jár. Meg tudom azt, hogy min kell átmenni, mennyit kell szenvedni. De én például szeretném, hogy teniszezzen

- mondta Szoboszlai Dominik, aki hozzátette, úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve lesz.

A Szoboszlai Dominik interjú teljes egészében itt tekinthető meg: