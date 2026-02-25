Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
"Nem hagyhatjuk figyelmen kívül" - Kiderült, miért büntették meg Szoboszlait Angliában

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 12:35
LiverpoolPremier Leaguepiros lap
Vajon ezzel a magyarázattal megelégszenek a szurkolók? Kikerült a játékvezető és VAR közötti hanganyag, amely Szoboszlai Dominik kiállításához vezetett.

Szoboszlai Dominik számára még biztosan sokáig emlékezetes marad a február elején lejátszott Liverpool-Manchester City csúcsrangadó. A magyar klasszis szenzációs szabadrúgásgólt szerzett, ám a hajrában, 2-1-es manchesteri vezetésnél, már a saját kapuja előtt került főszerepbe, ugyanis a City harmadik – később videóbíró által érvénytelenített – góljánál lerántotta Erling Haalandot, amelyet követően a játékvezető felmutatta a 25 éves középpályásnak liverpooli pályafutása első piros lapját. Az eset azóta is rendkívül vitatott, most azonban végre nyilvánosságra hozták az incidenskor lezajlott VAR-beszélgetést, amelyből kiderült, miért büntették meg Szoboszlait.

Szoboszlai Dominik barátját, Erling Haalandot húzta vissza a Mancheser City góljánál
Szoboszlai Dominik barátját, Erling Haalandot húzta vissza a Mancheser City góljánál / Fotó: Michael Regan

Szoboszlai majdnem megúszta, de a VAR közbelépett

Egyértelmű szabálytalanság történt a védő (Szoboszlai) ellen, ez nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Haalanddal szemben is volt előtte egy visszarántás, ezért nem tudott labdához jutni.

– fogalmazott a VAR-szobában ülő John Brooks.

Craig Pawson játékvezető erre reagálva elmagyarázta, hogy az első esetnél előnyszabályt alkalmazott, de azonnal jelezték felé: ennek ellenére sem hagyhatja figyelmen kívül a magyar játékossal szemben elkövetett egyértelmű szabálytalanságot.

Pawson elismerte, hogy a második esetet nem látta, így a Manchester City találatát végül elvették, és az előnyszabály helyett szabadrúgást ítéltek a kékek javára, Szoboszlait pedig kiállították.

A Premier League játékvezetői testületének vezetője, Howard Webb egyetértett a videóbírói ítélettel, és hangsúlyozta:

Ahol csak lehetséges, igyekszünk józan észt alkalmazni, de ennek is vannak határai

 – mondta Webb, aki alighanem a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola nyilatkozatára reagált. A katalán tréner az ítélet után úgy fogalmazott:

Ez józan ész kérdése. A mérkőzést már megnyertük, de így Szoboszlai nem léphet pályára a következő találkozón. Tudom, hogy húzta a mezét, de egy meccsen számtalan hasonló mezhúzás történik, amelyet a játékvezetők rendre továbbengednek.

