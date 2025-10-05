Feladta magát a Halálos iramban sztárja, nem keresi tovább a rendőrség

Hetek óta körözte a rendőrség a Halálos iramban sztárját, Tyrese Gibsont. A színészt állatok ellen elkövetett kegyetlenség miatt keresték az egyenruhások. A hírek szerint a színész miatt életét vesztette a szomszédja kutyája, amely miatt felelnie kell.

A Halálos iramban sztárjának négy nagy méretű masztiff kutyája volt Fotó: Unsplash

A Halálos iramban színésze elkerülte a rendőrséget

A rendőrség szerint a színész négy masztiff fajtájú kutyája halálra marcangolta a szomszédban élő kutyát. Az elhunyt kutya gazdája feljelentést tett, de napokig nem akadtak a színész nyomára, hogy felelősségre tudják vonni.

Amikor a rendőrség átkutatta a sztár házát, akkor az ingatlant üresen találták. A kutyák is a gazdájuk is eltűnt, ezen felül a színész nem jelent meg a letartóztatási parancsban megszabott időpontban sem.

A parancsot szeptember 22-én hozták meg, melyben az áll, hogy a sztárnak megszabott ideje van feladni magát a rendőrségen. Nicole Dwyer rendőrkapitány elmondása szerint a férfi tudta, hogy letartóztatási parancs van ellene, mégsem cselekedett az előírások szerint.

Tudta, hogy több mint egy hete parancs van ellene, de szabály ellenére képtelen volt feladni magát a rendőrségen.

Tyrese Gibson végül feladta magát. A színészt október 3-án letartóztatták és állatok ellen elkövetett kegyetlenség miatt kell majd bíróság elé lépnie. A színész kifizette az óvadékot, hogy szabadlábon várja meg az igazságszolgáltatás következő lépését.

A férfi ügyvédje szerint a színész együtt dolgozik a hatóságokkal és együttérzését fejezi ki az elhunyt kutya gazdái számára. A színész saját kutyáit másoknál helyezte el, amíg tart az ügy.

A szomszéd elmondása szerint a kutyája, Henry teste a felhajtón feküdt. Az állat testén harapásnyomok voltak és súlyos belső vérzésben szenvedett. Az állat nem élet túl a támadást, a gazdája pedig azóta is gyászolja szeretett kedvencét - írja a People.