Eldőlt Szoboszlai sorsa, kiderült, hol folytatja

A Liverpool holland menedzsere szokás szerint a sérült és sérülésből visszatérő játékosokkal kapcsolatban adott helyzetjelentést a sajtótájékoztató elején. Arne Slot vegyes hírekkel szolgált az újságíróknak, amelyek Szoboszlai Dominik sorsára is hatással lesznek.

Szoboszlai Dominik visszatérhet a középpályára a Liverpool-West Ham United mérkőzésen / Fotó: Matt McNulty

Szoboszlai visszakerül a helyére

A Liverpool közel egy hónapja klasszikus jobbhátvéd nélkül kénytelen helytállni, miközben három sorozatban is érdekelt. A kényszerhelyzetben Szoboszlai a védelem jobb oldalán kapott szerepet, és a tőle megszokott módon az idegen poszton is megbízható teljesítményt nyújtott. Most azonban minden jel arra utal, hogy visszatérhet a középpályára.

Arne Slot ugyanis jó hírekkel szolgált Jeremie Frimpong állapotáról, ugyanakkor Florian Wirtz sérüléséről már kevésbé.

Jeremie egészséges, a héten már többször a csapattal edzett, és bevethető lesz a hétvégén is. Wirtzre viszont nem számíthatunk, ami csalódás. Fogalmam sincs mennyi időt fog kihagyni, de mindenképpen nagy érvágás számunkra, mert remekül futballozott

– fogalmazott a 47 éves tréner, aki ezzel alighanem azt is felfedte, hogy Szoboszlai ismét a középpályán kaphat lehetőséget a West Ham elleni mérkőzésen, hiszen Wirtz onnan esett ki, míg Frimpong visszatérése stabilizálhatja a védelmet.

Szóba került Mohamed Szalah formája is, aki immár kilenc mérkőzés óta nem talált be a Premier League-ben.

Nagyon magasra tette a mércét az utóbbi években, így ha nem szerez gólt néhány meccsen, máris meglepődnek az emberek. A bajnokságban valóban nem volt eredményes, de az FA-kupában nemrég gólt és gólpasszt jegyzett a Brighton ellen, amely egy Premier League-csapat. Nyilván leszűkítheted az adatokat a bajnokságra, és mondhatod, hogy nem szerez gólt.

A Liverpool edzője elmondta azt is, hogy Kerkez Milost egy hete nem sérülés miatt cserélte le a Forest ellen, így holnap is játszhat.

Teljesen egészséges volt, nincs szó sérülésről. 80 percet játszott, majd lecseréltem Robertsonra, aki frissességet hozott. Ezért jó, hogy több mint 11 játékosom van. Amúgy Milos nem játszott rosszul, és holnap is bevethető lesz

– fogalmazott Slot.