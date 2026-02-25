Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Nem akárki társaságában vacsorázott Kerkez Milos - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 08:30
Senki sem számított erre a váratlan barátságra. Kerkez Milos és Mohamed Szalah együtt vacsoráztak, a szurkolók pedig rögtön kiszúrtak egy érdekes részletet.

Úgy tűnik, Kerkez Milos nem csupán a futballpályán bontakozik ki egyre látványosabban Liverpoolban. A magyar balhátvéd már hónapok óta kimagasló teljesítményt nyújt a Vörösöknél: gyakorlatilag kihagyhatatlan Arne Slot kezdőcsapatából. Mindeközben a pályán kívül is egyre többször ad életjelet magáról az Instagramon, mégpedig gyakran egyiptomi csapattársa, Mohamed Szalah társaságában.

Kerkez Milos Mohamed Szalah társaságában vacsorázott
Kerkez Milos Mohamed Szalah társaságában vacsorázott / Fotó: Peter Byrne - PA Images

A magyar védő köztudottan szoros kapcsolatot ápol honfitársával, Szoboszlai Dominikkel, így nem volt meglepő, amikor néhány napja együtt látogatták meg Szalah-t. A New York Times szerint ez a trió szinte mindig elsőként, együtt érkezik a Liverpool edzéseire, ám úgy tűnik, Kerkez és Szalah kettesben is szívesen töltenek időt. Pedig korban egyáltalán nem állnak közel egymáshoz, így előzetesen arra lehetett számítani, hogy a 23 éves védő majd a hozzá hasonló fiatal játékosokkal kerül közelebbi baráti viszonyba, ám a jelek szerint a 33 éves gólzsákkal találta meg a közös hangot.

Kerkez és Szalah együtt vacsoráztak

Nemrégiben az egyiptomi támadó Instagram-sztoriban osztott meg egy fotót csapattársáról, amelyre a balhátvéd azonnal reagált:

Számomra ilyen a ramadán első napja

 – írta Kerkez Szalah fotójához, amelyen egy étteremben éppen egy tányér tésztát fogyaszt.

Egyesek ebből arra következtetnek, hogy a magyar balhátvéd szolidaritásból csatlakozott Szalahhoz a ramadán idején, amely során az iszlám hívők napkeltétől napnyugtáig böjtölnek. Ezt erősíti az is, hogy Kerkez telefonjának kijelzője alapján a fotó az angliai napnyugta idején készült.

A Liverpoolt is érinti a böjt

A 2026-os ramadán Angliában február 17-től március 19–20-ig tart. Ez azt jelenti, hogy az ebben az időszakban játszott Liverpool-mérkőzéseken a késő délutáni és kora esti órákban a muszlim játékosoknak – amennyiben igénylik – lehetőségük lesz megszakítani a böjtöt, mielőtt folytatnák a találkozót.

