"Nem adjuk föl" - Tovább harcol álmáért Marco Rossi elátkozott sztárja

Három éve még a pályája csúcsán járt, 15 millió euróra (5,8 milliárd forint) becsülték a picai értékét, a német Hoffenheim pedig 2023 nyarán klubrekord összegért csábította Szalai Attilát a Bundesligába. A török Fenerbahce addigi közönségkedvenc sztárjának akkor teljesült egy gyerekkori álma a topligába igazolással, de azóta mintha elátkozták volna: bárhogy igyekszik, a Hoffenheim után kölcsönjátékosként Freiburgban, majd a belga Standard Liége-nél és legutóbb a török Kasimpasánál sem találta a régi önmagát. Most már a lengyel Pogon Szczecin védőjeként nyilatkozott a 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, Szalai Attila, többek között egy másik, egyelőre beteljesületlen álmáról is.

Szalai Attila vasárnap a lublini vesztes (1-2) lengyel bajnoki meccsen mutatkozott be a Pogon Szczecinben Fotó: Facebook/PogonSA

A még másfél évig érvényes hoffenheimi szerződéssel rendelkező, ezúttal tavaszra a Pogonnak kölcsönadott Szalai a goal.com lengyel kiadásában beszélt a pályafutása jobb és rosszabb időszakairól. A Csakfoci idézte beszélgetés során szót ejtett a Fenerbahcéban töltött 2,5 gyönyörű évéről éppúgy, mint az ott vele együtt játszott Mesut Özilről vagy éppen Arda Gülerről, de arról is, hogy mi volt igaz az akkori írekből, melyek szerint a Chelsea és az Atlético Madrid is érdeklődött iránta.

Tudom, hogy az Atlético Madrid és a Chelsea követte a meccseimet, amit ügynököktől és edzőktől hallottam. De vajon ez azt jelenti, hogy közel voltam az átigazoláshoz? Nem, egyáltalán nem.

Rajta voltam egy listán, de egy ekkora klubnál akár 50-100 játékos is szerepel rajta. Az, hogy a scoutjuk ott volt egy meccsemen, önmagában semmit sem jelentett, hiszen ugyanazon a napon valószínűleg további tizenöt megfigyelőt küldtek ki más játékosokhoz. Az igazság egyszerű: nem volt konkrét ajánlatom ezekről az óriásklubokról. Csak előzetes érdeklődés volt. Ha valóban lettek volna ajánlatok, gyalog mentem volna oda, még a szállítást sem kellett volna intézniük nekem" – öntött tiszta vizet a pohárba Szalai Attila.

Ami a balul elsült Bundesliga-kalandját illeti, sokat sejtetően úgy fogalmazott: egyelőre nem szeretne beszélni a részletekről, de egyszer majd kipakol.