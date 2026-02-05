Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nem adjuk föl" - Tovább harcol álmáért Marco Rossi elátkozott sztárja

szalai attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 11:30
Atlético Madridválogatotthoffenheimmarco rossiPogon SzczecinChelsea
Kiderült, hogy tényleg figyelte a Chelsea és az Atlético, de... Szalai Attila most Lengyelországban bizonyítana és küzd az áhított világbajnoki szereplésért.
LL
A szerző cikkei

Három éve még a pályája csúcsán járt, 15 millió euróra (5,8 milliárd forint) becsülték a picai értékét, a német Hoffenheim pedig 2023 nyarán klubrekord összegért csábította Szalai Attilát a Bundesligába. A török Fenerbahce addigi közönségkedvenc sztárjának akkor teljesült egy gyerekkori álma a topligába igazolással, de azóta mintha elátkozták volna: bárhogy igyekszik, a Hoffenheim után kölcsönjátékosként Freiburgban, majd a belga Standard Liége-nél és legutóbb a török Kasimpasánál sem találta a régi önmagát. Most már a lengyel Pogon Szczecin védőjeként nyilatkozott a 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, Szalai Attila, többek között egy másik, egyelőre beteljesületlen álmáról is.

Szalai Attila a Pogon Szczecin mezében
Szalai Attila vasárnap a lublini vesztes (1-2) lengyel bajnoki meccsen mutatkozott be a Pogon Szczecinben  Fotó: Facebook/PogonSA

A még másfél évig érvényes hoffenheimi szerződéssel rendelkező, ezúttal tavaszra a Pogonnak kölcsönadott Szalai a goal.com lengyel kiadásában beszélt a pályafutása jobb és rosszabb időszakairól. A Csakfoci idézte beszélgetés során szót ejtett a Fenerbahcéban töltött 2,5 gyönyörű évéről éppúgy, mint az ott vele együtt játszott Mesut Özilről vagy éppen Arda Gülerről, de arról is, hogy mi volt igaz az akkori írekből, melyek szerint a Chelsea és az Atlético Madrid is érdeklődött iránta.

Tudom, hogy az Atlético Madrid és a Chelsea követte a meccseimet, amit ügynököktől és edzőktől hallottam. De vajon ez azt jelenti, hogy közel voltam az átigazoláshoz? Nem, egyáltalán nem. 

Rajta voltam egy listán, de egy ekkora klubnál akár 50-100 játékos is szerepel rajta. Az, hogy a scoutjuk ott volt egy meccsemen, önmagában semmit sem jelentett, hiszen ugyanazon a napon valószínűleg további tizenöt megfigyelőt küldtek ki más játékosokhoz. Az igazság egyszerű: nem volt konkrét ajánlatom ezekről az óriásklubokról. Csak előzetes érdeklődés volt. Ha valóban lettek volna ajánlatok, gyalog mentem volna oda, még a szállítást sem kellett volna intézniük nekem" – öntött tiszta vizet a pohárba Szalai Attila.

Ami a balul elsült Bundesliga-kalandját illeti, sokat sejtetően úgy fogalmazott: egyelőre nem szeretne beszélni a részletekről, de egyszer majd kipakol.

"Még másfél éves szerződésem van a Hoffenheimmel, és nem arról van szó, hogy kibújnék a felelősség alól, vagy másokra hárítanám. Annyit mondhatok, hogy abban a helyzetben sok tényező összeadódott, és nem mindegyik múlt kizárólag rajtam.

Ahogy mi, magyarok mondjuk: eljön majd a nap, amikor tiszta vizet önthetek a pohárba ebben az ügyben.

A Hoffenheimtől kölcsönbe kerültem Freiburgba, ahol az első meccsemen nagy hibát követtem el, amiből gólt kaptunk, és gyorsan elveszítettem az edző bizalmát. Szerettem volna több meccset játszani a Bundesligában, de nem úgy alakult, ahogy elképzeltem. Pedig az öt Hoffenheim-meccsből, amelyen pályára léptem, hármat megnyertünk, és egyáltalán nem játszottam rosszul" – mondta Szalai.

Szalai Attila még nem tudta feldolgozni a vb-selejtező csalódását

A magyar válogatottból évekig kirobbanthatatlan bal oldali belső védő Marco Rossi szövetségi kapitány csapatával kapcsolatban elmondta: a nemzeti tizenegyben rengeteg szép pillanatot és emlékezetes sikert ért el (gondoljunk csak a németek és az angolok bravúros legyőzésére vagy éppen a két Európa-bajnoki szereplésére), mégis van hiányérzete.

Ami viszont beteljesületlen álmom maradt, az a világbajnoki szereplés.

Mi, magyarok legutóbb 1986-ban szerepeltünk ezen a tornán, vagyis 40 éve nem jutottunk ki. Most nagyon közel voltunk a pótselejtezőhöz, de drámai körülmények között hazai pályán 3-2-re kikaptunk Írországtól, és kiestünk. Ezt a meccset máig nem tudjuk feldolgozni: sem a játékosok, sem a szurkolók, az egész ország nem tud túllépni.

De nem adjuk fel. Harcolni fogunk a következő világbajnokságért. 

Magam is ilyen vagyok: harcolok a mezért, amelyet viselek, és soha nem adom fel. Ilyen voltam, ilyen vagyok, és ilyen is maradok. Mindig azon leszek, hogy még valamin javítsak, még jobb legyek – mondta Szalai Attila.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu