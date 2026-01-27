Újra költözik, megint klubot váltott Marco Rossi kulcsembere

A lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin és a Bundesligában szereplő Hoffenheim a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Szalai Attila az idény végéig kölcsönben Lengyelországban folytatja.

A 28 éves védő legutóbb a Kasimpasában játszott, az ősszel 15 bajnokin szerepelt, ám a törökök idő előtt felbontották a szerződését - írta az M4 Sport.

Szalai Attila ismét klubot váltott Fotó:

Szalai 2023 nyarán a Fenerbahcétól igazolt a Hoffenheimhez, ám Németországban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, majd a szezon második felére a Freiburghoz került kölcsönbe. A 49-szeres magyar válogatott játékos az előző kiírásban nem játszott a Hoffenheimben, a szezon második felére a Standard Liege-hez került kölcsönbe.