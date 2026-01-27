Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra költözik, megint klubot váltott Marco Rossi kulcsembere

szalai attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 10:52
marco rossipogon szczecin
Tovább folytatódik a magyar védő vándorlása. Szalai Attila ismét országot és klubot váltott.
HWK
A szerző cikkei

A lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin és a Bundesligában szereplő Hoffenheim a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Szalai Attila az idény végéig kölcsönben Lengyelországban folytatja.
A 28 éves védő legutóbb a Kasimpasában játszott, az ősszel 15 bajnokin szerepelt, ám a törökök idő előtt felbontották a szerződését - írta az M4 Sport.

Szalai Attila ismét klubot váltott
Szalai Attila ismét klubot váltott Fotó: 

Szalai 2023 nyarán a Fenerbahcétól igazolt a Hoffenheimhez, ám Németországban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, majd a szezon második felére a Freiburghoz került kölcsönbe. A 49-szeres magyar válogatott játékos az előző kiírásban nem játszott a Hoffenheimben, a szezon második felére a Standard Liege-hez került kölcsönbe.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu