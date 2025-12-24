Nagyot hibázott és óriási bajba került Marco Rossi alapembere - Videó

Exkluzív értesülésként kürtölte világgá egy népszerű török sportriporter, hogy Szalai Attila fél év után máris távozik a Kasimpasa csapatától. Resat Can Özbudak úgy értesült, hogy a korábbi Fenerbahce-sztár ügynöke már Isztambulba utazott tárgyalni, mert a klubvezetők úgy döntöttek: máris megválnak a 49-szeres magyar válogatott védőtől, akit nyáron még egy évre vettek kölcsön a német Hoffenheimtől.
Hogy tényleg igaz-e a hír, egyelőre nem tudni. Az efféle török sajtóértesülésekkel érdemes csínján bánni. Ugyanakkor tény: Szalai sokáig fix alapember, sőt csapatkapitány volt a Kasimpasában, de november végén kétszer is már a szünetben lecserélték, majd miután a következő két bajnokin csak egy ötperces játéklehetőséget kapott, vasárnap a Galatasaray-Kasimpasa (3-0) mérkőzésen került vissza a védelembe. Sallai Rolandék második gólja előtt csúnya hibát követett el, igaz, utána még más is tisztázhatott volna.
Szalai egyébként nehéz éveken van túl azóta, hogy korábbi török klubja, a Fenerbahce 2023 nyarán még közönségkedvencként, a Süper Lig sztárjaként eladta őt a német Bundesligában szereplő Hoffenheimnek. A "Falusiak" akkor védő létére új klubrekordot jelentő 12,3 millió eurót (4,9 milliárd forint) fizettek érte. Csakhogy sem a Hoffenheimben, sem – kölcsönjátékosként – a Freiburgnál, majd a belga Standard Liége-nél sem sikerült bizonyítania. Ebben a három csapatban, két év alatt összesen 13 meccsen 769 játékpercet kapott, pedig előtte, a 2022/23-as szezonban az egész török bajnokság legtöbbet játszó futballistája volt: 52 mérkőzésen 4630 percet szerepelt a Fenerben, ráadásul abban az időszakban a magyar válogatott mind a 8 meccsét végigjátszotta. Marco Rossi szövetségi kapitányunk a 2024-es Európa-bajnokság után hagyta csak ki a keretből, de idén újra számított a korábban szinte kihagyhatatlan játékosára.
...14. Kasimpasa 15
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.