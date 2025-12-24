Nagyot hibázott és óriási bajba került Marco Rossi alapembere - Videó

Exkluzív értesülésként kürtölte világgá egy népszerű török sportriporter, hogy Szalai Attila fél év után máris távozik a Kasimpasa csapatától. Resat Can Özbudak úgy értesült, hogy a korábbi Fenerbahce-sztár ügynöke már Isztambulba utazott tárgyalni, mert a klubvezetők úgy döntöttek: máris megválnak a 49-szeres magyar válogatott védőtől, akit nyáron még egy évre vettek kölcsön a német Hoffenheimtől.

A magyar válogatottba visszatért Szalai Attila máris teher a Kasimpasának? /

Fotó: Getty Images

Hogy tényleg igaz-e a hír, egyelőre nem tudni. Az efféle török sajtóértesülésekkel érdemes csínján bánni. Ugyanakkor tény: Szalai sokáig fix alapember, sőt csapatkapitány volt a Kasimpasában, de november végén kétszer is már a szünetben lecserélték, majd miután a következő két bajnokin csak egy ötperces játéklehetőséget kapott, vasárnap a Galatasaray-Kasimpasa (3-0) mérkőzésen került vissza a védelembe. Sallai Rolandék második gólja előtt csúnya hibát követett el, igaz, utána még más is tisztázhatott volna.

Két és fél éve volt a csúcson Szalai Attila

Szalai egyébként nehéz éveken van túl azóta, hogy korábbi török klubja, a Fenerbahce 2023 nyarán még közönségkedvencként, a Süper Lig sztárjaként eladta őt a német Bundesligában szereplő Hoffenheimnek. A "Falusiak" akkor védő létére új klubrekordot jelentő 12,3 millió eurót (4,9 milliárd forint) fizettek érte. Csakhogy sem a Hoffenheimben, sem – kölcsönjátékosként – a Freiburgnál, majd a belga Standard Liége-nél sem sikerült bizonyítania. Ebben a három csapatban, két év alatt összesen 13 meccsen 769 játékpercet kapott, pedig előtte, a 2022/23-as szezonban az egész török bajnokság legtöbbet játszó futballistája volt: 52 mérkőzésen 4630 percet szerepelt a Fenerben, ráadásul abban az időszakban a magyar válogatott mind a 8 meccsét végigjátszotta. Marco Rossi szövetségi kapitányunk a 2024-es Európa-bajnokság után hagyta csak ki a keretből, de idén újra számított a korábban szinte kihagyhatatlan játékosára.