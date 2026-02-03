Kerkez Milos megmondta a véleményét a liverpooli csapattársairól

A kezdeti nehézségek után, immár sorozatban jól játszik és legutóbb az első gólpasszát is kiosztotta a Liverpool labdarúgójaként Kerkez Milos. A 22 éves, 29-szeres magyar válogatott balhátvéd a Newcastle United elleni 4-1-es győzelem után többek között elárulta, hogyan sikerült maga mögött hagynia a tavaly nyári átigazolása utáni hullámvölgyet.

Kerkez Milos (balra) emlékeztet: nem csak neki, de a világklasszis Florian Wirtznek is időbe telt felvenni a fonalat a Liverpoolban

Fotó: Getty Images

A szombati Premier League-rangadón Hugo Ekitiké második gólját előkészítő Kerkez elöljáróban hangsúlyozta: az Anfield hihetetlen hangulata, a szurkolóktól feléjük sugárzó energia is hozzásegítette őket a Newcastle elleni fordításhoz, egyben az első 2026-os bajnoki győzelmükhöz.

Kerkez Milos: Idő kellett

Arra a felvetésre pedig, hogy a másik tavaly nyári szerzeményhez, Florian Wirtzhez hasonlóan neki is időre volt szüksége az utóbbi hetekben már megmutatott jó formájához, így válaszolt:

– A Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, ideérkezve szükséged van némi időre az alkalmazkodáshoz. Az első naptól kezdve mindenki sokat segített ebben, de idő kellett ahhoz, hogy álljunk a kihívás elé, és napról napra keményen dolgozva, a külső zajjal nem törődve csakis a fejlődésre koncentráltunk – idézte a BBC Kerkez Milost, aki éppen a már említett Wirtzet és Ekitikét, azaz két vele hasonló időben Liverpoolba szerződött támadót méltatott, mint a Liverpool-Newcastle főszereplőit.

– Mindketten topjátékosok. Minden nap látom őket a edzéseken, ahogy az érkezésüktől keményen dolgoznak. Nekik is szükségük volt kis időre a beilleszkedésre és arra, hogy egymással is jól tudjanak összejátszani, de látjuk, hogy megy nekik. Remek futballisták, akik sokat segítenek nekünk. Sokat futnak, letámadnak, ami a mi dolgunkat is megkönnyíti. Csak így kell tovább dolgozniuk, és akkor még sok éven át nagyon hasznosak lesznek a klub számára – mondta Kerkez Milos.