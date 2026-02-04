“Már napok óta erről beszélünk” – Curtis az év legfontosabb mérkőzésére készül

Szombaton 17 órától (M4 Sport) rendezik meg a 246. Fradi-Újpest derbit. Széki Attila, művésznevén Curtis bevallása szerint már a hét eleje óta lázban ég, mert úgy érzi, most jött el az idő, hogy a lila-fehérek újra legyőzzék az FTC-t.

Curtis minden évben a Fradi-Újpest derbit várja Fotó: széki Attila

Curtis szerint van esélye az Újpestnek

"Én már hétfőn elkezdtem a hangolódást, mert derbi hét van. Nagyon bízom benne, hogy most végül sikerül legyőzni a Ferencvárost. Szerintem verhetőek: sok mérkőzést játszottak, és úgy érzem, nem igazoltak olyan jól, mint amilyen játékosokat elengedtek vagy eladtak. Ha van időpont, amikor meg lehet őket verni, akkor az most van. Az Újpest játékában már látszanak biztató jelek. Végre vannak olyan teljesítmények a pályán, amelyekre lehet építeni. Szélesi Zoltán és Dárdai Pál is jó munkát végez, Újpest-szurkolóként pedig számomra ez az év legfontosabb mérkőzése” – nyilatkozta Curtis.

A volt újpesti labdarúgó gyerekkora óta a lila-fehéreknek szurkol, és úgy véli, mindenkinek át kell éreznie ennek a derbinek a jelentőségét.

Egy derbin általában nem az számít, hogy éppen hol állnak a csapatok a tabellán, vagy melyiknek erősebb a kerete. Sokkal inkább mentális kérdés az egész. Azt gondolom, függetlenül attól, hogy mindkét csapatban rengeteg a külföldi játékos, ezt a mérkőzést mindenkinek át kell éreznie: ez más, mint az év többi meccse.”

Curtis számára ez nem csupán egy mérkőzés, hanem egy piros betűs ünnep, amelyen személyesen is jelen lesz.

“A barátaimmal, akikkel együtt nőttem fel, és akikkel gyerekkorom óta együtt szurkolunk, már napok óta a szombatról beszélünk. Elég korán indulunk ki a derbire, délután egy órakor gyülekezünk Újpesten. Ez tényleg egy ünnepnap számunkra" – zárta Széki Attila.