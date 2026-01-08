Szomorú hír a szurkolóknak, Varga Barnabás meccseit nem nézheted a tévében

Varga Barnabás a maga 4,5 millió eurós (1,8 milliárd forintos) vételárával jelenleg az AEK Athén történetének harmadik legdrágább igazolása. A Ferencvárostól érkező csatárt nagyon várták a görögök, közösségi oldalán napok óta üzennek a sárga-feketék szimpatizánsai. A válogatott játékos egy héttel a szerződéskötés előtt már elkezdte az egyéni edzéseket, ami jól is jöhet, mivel akár már vasárnap, az Arisz Szaloniki elleni meccsen pályára léphet új csapatában. Ami rossz hír, hogy a magyar szurkolók hazai tévében biztosan nem látják majd Varga Barnabás bemutatkozását.

Varga Barnabás vadonatúj szerelése Fotó: AEK

A görög liga közvetítési jogával egyelőre egyetlen magyar sportcsatorna sem rendelkezik, s kérdés, hogy a csatár miatt megvásárolják-e a csomagot? Így idehaza csak internetes, rosszabb minőségi streaming-oldalakon lehet esetleg követni a Görögországban éllovas AEK Athén meccseit - írja a Magyar Nemzet. A bajnokság küzdelmeit egyébként Görögország mellett Cipruson, Bulgáriában, Észak-Macedóniában, Boszniában és Brazíliában lehet nézni. Arra a későbbiekben van esély, hogy Varga miatt arra vállalkozik egy magyar csatorna, hogy megveszi a jogokat. Korábban Dzsudzsák Balázs, tavalytól pedig Sallai Roland miatt kerültek a török bajnokság meccsei a magyar képernyőkre.

Varga Barnabás új mezszámot kapott

A válogatott csatár teljesen új mezszámot kapott Athénban. A Ferencvárosban, s legutóbb a nemzeti csapatban 19-es volt, most övé lett a 25-ös számú dressz.