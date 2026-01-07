Varga Barnabás nélkül nagy bajban a Fradi? A szurkolók ítéletet mondtak

Kedd délután vált hivatalossá, hogy a görög AEK Athén leigazolta a Fradi gólvágóját, Varga Barnabást. A magyar válogatott támadó két teljes, és egy fél szezon után távozott a magyar rekordbajnoktól, majd a hivatalos bejelentés után azonnal elbúcsúzott a zöld-fehér szurkolóktól. A 31 éves fejeskirály hatalmas űrt hagy maga után a Ferencvárosnál, amit a téli átigazolási időszakban rendkívül nehéz lesz betölteni, hiszen Varga mind az NB I-ben, mind a nemzetközi porondon a klub leggólerősebb játékosa volt. Nem csoda, hogy a Ferencváros szurkolói aggódnak a jövőt illetően.

Varga Barnabás a 25-ös mezszámot kapta Görögországban / Fotó: AEK

"Nagyon hiányozni fog, főleg az Európa-Liga egyenes kieséses szakaszában" – fogalmazott az egyik szurkoló.

Fel van adva a lecke a többi csatárnak, brutál nehéz lesz pótolni

– írta a másik.

"Ezzel egyértelműen gyengült a Fradi. A tavaszi kupaszereplés így bonyolultabb lesz, és a bajnokságban is nőtt a riválisok esélye" – vélekedett pesszimistán a harmadik.

A Fradi-szurkolók már keresik Varga Barnabás helyettesét

Egyes drukkerek már azonnal a új csatár után kutatnak:

Ki fogja helyettesíteni? A Fizz Ligából a debreceni Bárány Donát ígéretesnek tűnik, rajta kívül Acolatse (DVTK) jöhet szóba

– osztotta meg véleményét az egyik hozzászóló.

"Egyértelmű, hogy nincs magyar csatár, aki jelenleg pótolni tudná, lehet, hogy az edzőnek teljesen át kell alakítani a taktikát" – írta némileg aggódva egy másik szurkoló.

Nem kell sokáig várni arra, hogy kiderüljön, milyen erőt képvisel a Ferencváros Varga Barnabás nélkül. Robbie Keane együttese január 22-én a Panathinaikosz ellen lép pályára, majd a Győr elleni bajnoki rangadó és a Nottingham Forest elleni, utolsó Európa-liga-alapszakasz mérkőzés következik. Ez a sorozat minden bizonnyal az idény egyik legmeghatározóbb időszaka lesz, a Ferencvárosnak pedig mindössze két hete maradt arra, hogy felkészüljön a Varga Barnabás utáni időszakra.