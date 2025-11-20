Sallai főszerepbe került, lázadnak a szurkolók - Videó

Pár hónapja még a távozását rebesgették, de mára a több poszton hasznosan futballozó Sallai Roland kihagyhatatlan csapattaggá vált a török bajnok és kupagyőztes Galatasarayban. A 64-szeres magyar válogatott játékos fontosságát és népszerűségét jelzi, hogy a középpálya brazil sztárjával, Gabriel Sarával együtt szerepet kapott az isztambuli sztárklub egyik szponzorának reklámfilmjében, amelytől a cég azt reméli, hogy a focisták kedvet csinálnak a vásárláshoz a Galata több tízmilliós szurkolói bázisa körében. Sara esetében azonban rosszul sült el a dolog.
Az álló és robotporszívókat gyártó Dreame reklámjában Sallai és Sara, a Galatasaray sztárjai egy kanapén videojátékkal múlatják az időt. A brazil közben úgy tömi magába (is) a pattogatott kukoricát és más finomságokat, hogy a padlóra és szőnyegre hullott törmeléket a hanggal is vezérelhető, kamerával ellátott csúcskategóriás takarítórobotnak kell összeszednie. A jópofa jelenet láttán azonban kiderült, hogy míg a magyar légiós bírja a szurkolók szimpátiáját, brazil csapattársa haspók hírében áll, így se szeri, se száma a neki szánt rosszindulatú beszólásoknak.
"Sallai, te nagyszerű vagy, a másik pedig egy szemét";
"Eddig csak gúnyolódtunk Sara étvágyán, most már látjuk is";
"Gabriel Sara felesége táplálkozási szakértő. Amikor csak teheti, megeszik mindent, amiket otthon tilos neki";
"Mikor hagyod már abba a zabálást, Sara?;
"Ne egyél többet Sara, már arcra is hízol";
"Sara állandóan eszik, itt is :)" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló hozzászólások a porszívóreklám kommentszekciójában.
22 millió euróra (8,5 milliárd forint) taksált brazil csapattársával ellentétben Sallai egy rossz szót sem kap a hozzászólótól. Aligha véletlen, hogy a válogatottból visszatérve edzőjük, Okan Buruk is azért várja beszélgetésre, mert a következő hetekben megint új feladatot szán az eddig leginkább jobbhátvédként, illetve ritkábban az eredeti posztjain, jobb és bal oldali támadó szélsőként bevetett magyar labdarúgónak.
A Galatasaray nehéz sorozat előtt áll a török bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is, miközben sérülések mellett több más tényező nehezíti a csapat összeállítását. Könnyen lehet, hogy a "szuper joker"-ként emlegetett, mindenhol helytálló Sallai rövidesen balhátvédként szerepel majd, ahonnan az első számú opció, a szenegáli válogatott Ismail Jakobs rövidesen hetekre távozik az egy hónap múlva kezdődő Afrikai Nemzetek Kupája miatt; a helyettesének szánt török válogatott Eren Elmalit 45 napra eltiltották a 102 török profi futballistát (és még több játékvezetőt) érintő bundabotrányban, tiltott fogadások miatt; míg a harmadik szóba jöhető játékost, Kazimcan Karatast nem nevezték a BL-re.
A török bajnokságban vezető Galatasaray a válogatott szünet után, legközelebb szombaton (18.00, tv: Sport 1) a Genclerbirligit fogadja, majd a jövő keddi, belga Union SG elleni hazai BL-meccse után, december 1-jén az örök rivális, másodikként most is a nyakán lihegő Fenerbahce vendége lesz a hírhedt isztambuli derbin.
