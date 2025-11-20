Sallai főszerepbe került, lázadnak a szurkolók - Videó

Pár hónapja még a távozását rebesgették, de mára a több poszton hasznosan futballozó Sallai Roland kihagyhatatlan csapattaggá vált a török bajnok és kupagyőztes Galatasarayban. A 64-szeres magyar válogatott játékos fontosságát és népszerűségét jelzi, hogy a középpálya brazil sztárjával, Gabriel Sarával együtt szerepet kapott az isztambuli sztárklub egyik szponzorának reklámfilmjében, amelytől a cég azt reméli, hogy a focisták kedvet csinálnak a vásárláshoz a Galata több tízmilliós szurkolói bázisa körében. Sara esetében azonban rosszul sült el a dolog.

Sallai Rolandot (jobbra) porszívóreklámban is szeretik, de Gabriel Sarát (középen) kóstolgatják a Galatasaray szurkolói

Fotó: Soccrates Images

Az álló és robotporszívókat gyártó Dreame reklámjában Sallai és Sara, a Galatasaray sztárjai egy kanapén videojátékkal múlatják az időt. A brazil közben úgy tömi magába (is) a pattogatott kukoricát és más finomságokat, hogy a padlóra és szőnyegre hullott törmeléket a hanggal is vezérelhető, kamerával ellátott csúcskategóriás takarítórobotnak kell összeszednie. A jópofa jelenet láttán azonban kiderült, hogy míg a magyar légiós bírja a szurkolók szimpátiáját, brazil csapattársa haspók hírében áll, így se szeri, se száma a neki szánt rosszindulatú beszólásoknak.

Gabriel Sara ve Roland Sallai, Galatasaray'ın sponsorunun reklamında oynadı. pic.twitter.com/A5Y07J5G4o — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) November 18, 2025

"Sallai, te nagyszerű vagy, a másik pedig egy szemét";

"Eddig csak gúnyolódtunk Sara étvágyán, most már látjuk is";

"Gabriel Sara felesége táplálkozási szakértő. Amikor csak teheti, megeszik mindent, amiket otthon tilos neki";

"Mikor hagyod már abba a zabálást, Sara?;

"Ne egyél többet Sara, már arcra is hízol";

"Sara állandóan eszik, itt is :)" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló hozzászólások a porszívóreklám kommentszekciójában.

Sallai Roland megint új szerepet kaphat

22 millió euróra (8,5 milliárd forint) taksált brazil csapattársával ellentétben Sallai egy rossz szót sem kap a hozzászólótól. Aligha véletlen, hogy a válogatottból visszatérve edzőjük, Okan Buruk is azért várja beszélgetésre, mert a következő hetekben megint új feladatot szán az eddig leginkább jobbhátvédként, illetve ritkábban az eredeti posztjain, jobb és bal oldali támadó szélsőként bevetett magyar labdarúgónak.