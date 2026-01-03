Újabb fordulat Szalah jövőjével kapcsolatban, mindenki ledöbbent

Továbbra is kérdéses Mohamed Szalah jövője a Liverpoolnál. Az egyiptomi sztár korábban nagy visszhangot kiváltó nyilvános kirohanásával került a figyelem középpontjába, és sokáig úgy tűnt, hogy a 2027-ig érvényes szerződését nem kívánja meghosszabbítani az angol rekordbajnokkal. Az elmúlt időszakban több szaúdi klub – köztük az Al Hilal, az Al Nassr, az Al-Ittihad, az Al Ahli és az Al Qadsiah – is érdeklődött iránta, ám most egy európai csapat lépett színre: Szalah korábbi klubja, az AS Roma szeretné visszacsábítani egykori játékosát.

Mohamed Szalaht visszacsábítaná korábbi klubja, az AS Roma Fotó: Carl Recine

Szalah visszatérhet Olaszországba

Az olasz La Repubblica értesülései szerint az egyiptomi válogatott támadót szívesen visszavásárolná korábbi klubja, az AS Roma, ám a szerződésnek komoly feltételei vannak. A rómaiak ugyanis nem a jelenlegi téli átigazolási időszakban szeretnék megszerezni Szalaht, hanem csak nyáron, ami azt jelenti, hogy a támadó még legalább fél évig a Liverpool játékosa maradna. A Roma szurkolói abban bíznak, hogy időközben alábbhagyott a szaúdi klubok érdeklődése korábbi kedvencük iránt, így nyáron reális esély nyílhat a visszatérésére.

Mohamed Szalah az olasz fővárósból került a Liverpoolhoz 2017-ben, akkor klubrekordot jelentő 37 millió fontért (16 milliárd forint) miután az azt megelőző két idényben minden sorozatot figyelembe véve 83 meccsen 34 gólt és 21 gólpasszt jegyzett az AS Románál - írta a Mandiner.