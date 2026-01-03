Újabb fordulat Szalah jövőjével kapcsolatban, mindenki ledöbbent

Továbbra is kérdéses Mohamed Szalah jövője a Liverpoolnál. Az egyiptomi sztár korábban nagy visszhangot kiváltó nyilvános kirohanásával került a figyelem középpontjába, és sokáig úgy tűnt, hogy a 2027-ig érvényes szerződését nem kívánja meghosszabbítani az angol rekordbajnokkal. Az elmúlt időszakban több szaúdi klub – köztük az Al Hilal, az Al Nassr, az Al-Ittihad, az Al Ahli és az Al Qadsiah – is érdeklődött iránta, ám most egy európai csapat lépett színre: Szalah korábbi klubja, az AS Roma szeretné visszacsábítani egykori játékosát.
Az olasz La Repubblica értesülései szerint az egyiptomi válogatott támadót szívesen visszavásárolná korábbi klubja, az AS Roma, ám a szerződésnek komoly feltételei vannak. A rómaiak ugyanis nem a jelenlegi téli átigazolási időszakban szeretnék megszerezni Szalaht, hanem csak nyáron, ami azt jelenti, hogy a támadó még legalább fél évig a Liverpool játékosa maradna. A Roma szurkolói abban bíznak, hogy időközben alábbhagyott a szaúdi klubok érdeklődése korábbi kedvencük iránt, így nyáron reális esély nyílhat a visszatérésére.
Mohamed Szalah az olasz fővárósból került a Liverpoolhoz 2017-ben, akkor klubrekordot jelentő 37 millió fontért (16 milliárd forint) miután az azt megelőző két idényben minden sorozatot figyelembe véve 83 meccsen 34 gólt és 21 gólpasszt jegyzett az AS Románál - írta a Mandiner.
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.