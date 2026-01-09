Szoboszlai az érzelmek viharában: magában látta a hibát

Klubja honlapján értékelve az Arsenal elleni mérkőzést és a saját teljesítményét, Szoboszlai Dominik előrelépésként fogja föl az éllovas otthonában mutatott játékot és a 0-0-s döntetlent – ugyanakkor látja a hibákat is a csapata és a saját produkcójában.

Arne Slot vezetőedző (jobbra) és Szoboszlai Dominik is a pontatlan lövéseket okolták a bravúrgyőzelem elmaradásáért

Fotó: Getty Images

Az első félidőben a Premier League tabelláját vezető Arsenal, a másodikban a bajnoki címvédőként most csak negyedik Liverpool támadott sokkal többet az angol labdarúgó-élvonal 21. fordulójának gól nélküli csúcsmérkőzésén. A vendégcsapat összesen nyolc kapuralövési kísérletéből Szoboszlai egymaga ötöt vállalt – de ahogy a csapattársai, ő sem talált kaput: vagy blokkolták a lövéseit, vagy az irányzékával volt gond (a legközelebb még a jobbhátvéd Conor Bradley járt a gólhoz, de ő a lécet találta el az első félidőben).

– Hihetetlenül jó csapattal néztünk szembe. De azt hiszem, ma ismét megmutattuk, miért lettünk bajnokok az előző szezonban. Az elmúlt hetek után ez egy előrelépés volt. Újra bebizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk még a tabella élén álló csapat ellen is. Erre építhetünk a következő hetekben – mondta Szoboszlai a pozitívumokról, ugyanakkor azt sem hallgatta el, hogy az első félidőben kevésbé sikerült megtartaniuk a labdát, a másodikban pedig annak birtokában sem tudtak elég tiszta helyzetet kialakítani.

Szoboszlai Dominik: Többet kell gyakorolnom

Amikor pedig mégis kapura lőhettek az Arsenal jól záró védelme dacára, akkor pontatlanul céloztak.

Azt hiszem, jobb napomon lett volna pár jobb lövésem is. Úgy látszik, még többet kell gyakorolnom a szabadrúgásokat

– mondta Szoboszlai Dominik, aki két, jó szögből elvégzett szabadrúgása közül az elsőt messze mellé, a másodikat kicsit a kapu fölé lőtte.

Szoboszlai v Arsenal 2025-2026 Motm 🔥❤️ pic.twitter.com/BY6eLqKToF — فالح (@4kfl1) January 8, 2026

Erre egyébként Arne Slot is célzott a rangadót követő sajtótájékoztatóján:

– Ennyi labdabirtoklástól több helyzetet remél az ember. Így is sokszor közel voltunk a gólhoz, de a lövések és az utolsó döntések nem sikerültek. De az Arsenalnak is jár a dicséret, hiszen nagyszerűen védte a tizenhatosát. Tőlünk a legtöbbször Szoboszlai Dominik próbálkozott, és mondhatom, neki jó lövései vannak. Az egyiknél azt hittem, be is megy, de akkor Gabriel előrevetődve blokkolt – emlékezett vissza a Liverpool holland vezetőedzője.

A Premier League állása: Arsenal 49 pont Manchester City 43 (45-19) Aston Villa 43 (33-24) Liverpool 35

A Liverpool legközelebb hétfőn (20.45, tv: Spíler 1) a harmadosztályban 17. Barnsleyt fogadja az FA Kupában, a meccs tétje a legjobb 32 közé jutás.