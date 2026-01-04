A döntetlen után kíméletlen ítéletet mondtak Szoboszlairól Liverpoolban

Pontokat hullajtott a címvédő Liverpool, amely 2-2-es döntetlent játszott a Fulham vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt kezdőként kapott lehetőséget a találkozón, ám az angol sajtó korántsem volt elragadtatva a teljesítményüktől: mindkét magyar válogatott játékos markáns kritikákat kapott.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Fulham-Liverpool találkozót / Fotó: NurPhoto

Szoboszlai Dominik komoly kritikát kapott

A This Is Anfield 5-ös, míg a Liverpool.com 6-os osztályzattal értékelte a magyar válogatott csapatkapitányát. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a Liverpool két gólszerzője, Wirtz és Gakpo is egyaránt 6-os minősítést kapott, így Szoboszlai Dominik értékelése összességében nem számít kirívóan gyengének, inkább átlagosnak mondható. Ennek ellenére a This Is Anfield meglehetősen kritikus hangnemben elemezte a magyar játékos teljesítményét.

Az első félidőben támadásban gyakorlatilag észrevétlen maradt, idejének nagy részét azzal töltötte, hogy megpróbálja megtartani a labdát egy olyan Liverpoolban, amely ekkor még nem igazán tudta, mit is akar kezdeni vele.

- írta az angol lap, majd hozzátette:

A második játékrészre feljavult a csapat teljesítményével együtt, aktívan vezette a letámadást, és láthatóan plusz energiát adott neki a vendégtábor támogatása. A hozzáállására nem lehetett panasz, ám túl gyakran tűnt tanácstalannak a pályán.

Kerkez Milost sem kímélik Angliában

A magyar válogatott balhátvéd szintén végigjátszotta a találkozót, de az ő teljesítményétől sincsenek elragadtatva Angliában. A This Is Anfield és a Liverpool.com egyaránt 6-os értékelést adott Kerkez Milosnak.

A sérülésektől sújtott támadósor nem működött, ami Kerkez játékára is rányomta a bélyegét. Az elmúlt hetekben látott összhang Wirtz-cel ezúttal hiányzott, Gakpóval pedig továbbra sem alakult ki kapcsolat. Sok munkát végzett, harcosan futballozott, de elszigetelten játszott

- írta a This is Anfield.

Az új év első napján a Leeds ellen 0-0-ás döntetlent játszottak, most pedig a Fulham otthonában sem sikerült kiharcolniuk a győzelmet, ami azt jelenti, hogy a Liverpool a 2026-os esztendőben továbbra is nyeretlen. Szoboszlai Dominikék legközelebb január 8-án, 21 órától lépnek pályára, jön az Arsenal-Liverpool rangadó Premier League 21. fordulójában.