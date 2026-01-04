Szoboszlai Angliában szenvedett, miközben Buzsik Borka itthonról üzent

Drámai módon zárult Fulham-Liverpool angol bajnoki mérkőzés, melyen Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyett, s végig a pályán volt. A 96. percben szerezte meg a Pool a 2-1-es vezetést, azonban egy hazai bombagóllal a 98. percben 2-2 lett a meccs vége. Mindeközben a magyar játékos felesége, Buzsik Borka itthonról osztott meg egy irtó cuki képet a kislányával.
Szoboszlai Dominik szerelme a téli időt kihasználva a hóba vitte közös kislányukat, akit melegen felöltöztetve, a karjában tartva örökített meg. A jelek szerint Buzsik Borka az ünnepek után hazatért, és azóta is Magyarországon tartózkodik gyermekükkel.
Premier League – ahol nincs biztos pont
