SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Angliában szenvedett, miközben Buzsik Borka itthonról üzent

Buzsik Borka
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 18:25
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Míg Szoboszlai Dominik a Fulham-Liverpool meccsen focizott, addig felesége itthonról üzent. Buzsik Borka ismét egy aranyos képet osztott meg a közösségi-oldalán.

Drámai módon zárult Fulham-Liverpool angol bajnoki mérkőzés, melyen Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyett, s végig a pályán volt. A 96. percben szerezte meg a Pool a 2-1-es vezetést, azonban egy hazai bombagóllal a 98. percben 2-2 lett a meccs vége. Mindeközben a magyar játékos felesége, Buzsik Borka itthonról osztott meg egy irtó cuki képet a kislányával. 

Buzsik Borka havas képet osztott meg kislányával
Buzsik Borka havas képet osztott meg kislányával 
Fotó:   Instagram

Buzsik Borka itthonról üzent

Szoboszlai Dominik szerelme a téli időt kihasználva a hóba vitte közös kislányukat, akit melegen felöltöztetve, a karjában tartva örökített meg. A jelek szerint Buzsik Borka az ünnepek után hazatért, és azóta is Magyarországon tartózkodik gyermekükkel.

Buzsik Borka ismét egy aranyos képet osztott meg a kislányával
Buzsik Borka ismét egy aranyos képet osztott meg a kislányával 
Fotó: Instagram/ borkabuzsik

 

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu